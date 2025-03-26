Переступали через тела погибших: страшная история, как Трамп украл «американскую мечту»

У лагеря для мигрантов Лахас-Бланкас на юге Панамы деревянные магазины стоят закрыты. В железной бочке, где раньше жарили мясные шпажки для голодных путников, осталась только холодная зола.

Люди добираются до США

Еще полгода назад сотни людей ежедневно проходили через этот лагерь исходя из джунглей Дарьенского разрыва между Колумбией и Панамой. Здесь они получали гуманитарную помощь, прежде чем продолжить свой путь к северу в направлении США. Но сейчас поток мигрантов почти остановился, а большинство двигается в обратном направлении – возвращаясь домой.

Адриангела Контрерас была одной из 300 тысяч человек, которые в 2024 году решились на опасный путь, унося на руках свою двухлетнюю дочь Арианну и переступая через тела погибших на пути. Она прибыла в Лахас-Бланкас в ноябре, когда панамские власти усилили меры контроля, установив колючую проволоку в джунглях и ввели биометрические проверки на границе.

Венесуэльцам преимущественно разрешали двигаться дальше, и группа Контрерас добралась до юга Мексики, ночевая под открытым небом и зарабатывая на дорогу продажей конфет или мойкой автомобильных окон. Но после того, как Дональд Трамп в первый день своей каденции закрыл приложение CBP One, позволяющее мигрантам записываться на прием для подачи заявления в убежище, Контрерас поняла, что единственный выход – вернуться назад.

"Я очень разочарована. Я не ехала ради себя, а ради семьи," – признается она. "Теперь я просто хочу вернуться домой – это было долгое и изнурительное путешествие."

Закрытие CBP One и усиление контроля в Панаме практически остановили миграцию из-за Дарьинского разрыва. В феврале количество связей сократилось на 96% по сравнению с предыдущим годом. В конце месяца в Лахас-Бланкасе оставалось лишь 485 мигрантов – 90% из которых возвращались с севера.

С начала года 4091 мигрант вернулся в Панаму, и власти страны сталкиваются с трудностями в решении этой обратной волны. 52-летний венесуэлец Оскар Рамирес прибыл в лагерь, имея при себе только доллар. Он продал свой грузовик, чтобы осуществить "американскую мечту", но был ограблен в Мехико, а затем удерживался контрабандистами в отеле близ Монтеррея.

"Нас обманули," – добавляет он. "Нам обещали репатриационные рейсы из Панамы."

28 марта президенты Панамы и Колумбии встретятся в Панаме, чтобы обсудить миграционный кризис. Между тем, гуманитарные организации начали покидать Лахас-Бланкас, который должны закрыть в ближайшие недели. Панамское министерство общественной безопасности заявило, что любые новые мигранты, пересекающие Дарьенский разрыв, будут немедленно депортированы в свою страну или возвращены в Колумбию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США одним решением "подвесили" всех мигрантов.



