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Переступали через тела погибших: страшная история, как Трамп украл «американскую мечту»

Люди продавали последнее, преодолевали смертельное путешествие по джунглям, чтобы получить убежище в США

26 марта 2025, 17:28 comments1825
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Ткачик Олеся

У лагеря для мигрантов Лахас-Бланкас на юге Панамы деревянные магазины стоят закрыты. В железной бочке, где раньше жарили мясные шпажки для голодных путников, осталась только холодная зола.

Переступали через тела погибших: страшная история, как Трамп украл «американскую мечту»

Люди добираются до США

Еще полгода назад сотни людей ежедневно проходили через этот лагерь исходя из джунглей Дарьенского разрыва между Колумбией и Панамой. Здесь они получали гуманитарную помощь, прежде чем продолжить свой путь к северу в направлении США. Но сейчас поток мигрантов почти остановился, а большинство двигается в обратном направлении – возвращаясь домой.

Адриангела Контрерас была одной из 300 тысяч человек, которые в 2024 году решились на опасный путь, унося на руках свою двухлетнюю дочь Арианну и переступая через тела погибших на пути. Она прибыла в Лахас-Бланкас в ноябре, когда панамские власти усилили меры контроля, установив колючую проволоку в джунглях и ввели биометрические проверки на границе.

Венесуэльцам преимущественно разрешали двигаться дальше, и группа Контрерас добралась до юга Мексики, ночевая под открытым небом и зарабатывая на дорогу продажей конфет или мойкой автомобильных окон. Но после того, как Дональд Трамп в первый день своей каденции закрыл приложение CBP One, позволяющее мигрантам записываться на прием для подачи заявления в убежище, Контрерас поняла, что единственный выход – вернуться назад.

"Я очень разочарована. Я не ехала ради себя, а ради семьи," – признается она. "Теперь я просто хочу вернуться домой – это было долгое и изнурительное путешествие."

Закрытие CBP One и усиление контроля в Панаме практически остановили миграцию из-за Дарьинского разрыва. В феврале количество связей сократилось на 96% по сравнению с предыдущим годом. В конце месяца в Лахас-Бланкасе оставалось лишь 485 мигрантов – 90% из которых возвращались с севера.

С начала года 4091 мигрант вернулся в Панаму, и власти страны сталкиваются с трудностями в решении этой обратной волны. 52-летний венесуэлец Оскар Рамирес прибыл в лагерь, имея при себе только доллар. Он продал свой грузовик, чтобы осуществить "американскую мечту", но был ограблен в Мехико, а затем удерживался контрабандистами в отеле близ Монтеррея.

"Нас обманули," – добавляет он. "Нам обещали репатриационные рейсы из Панамы."

28 марта президенты Панамы и Колумбии встретятся в Панаме, чтобы обсудить миграционный кризис. Между тем, гуманитарные организации начали покидать Лахас-Бланкас, который должны закрыть в ближайшие недели. Панамское министерство общественной безопасности заявило, что любые новые мигранты, пересекающие Дарьенский разрыв, будут немедленно депортированы в свою страну или возвращены в Колумбию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США одним решением "подвесили" всех мигрантов.




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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2025/mar/26/families-darien-gap-immigration
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