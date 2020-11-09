Первая леди США - кто она

С победой Джо Байдена на выборах, его жена — Джилл Байден — заняла почетное место первой леди США. Эта женщина настолько скромна, что большинство даже не знает ее истории и поступков, которые, бесспорно, заслуживают внимания. Сайт "Комментарии" собрал для вас самые главные факты из жизни Джилл Байден, которые помогут узнать первую леди поближе.

Фото: 24 канал

Джилл выросла в обычной семье. Ее отец — кассир банка, мать — домохозяйка. С самого детства Джилл стремилась к самостоятельности. В 15 лет она начала работать официанткой.

Училась будущая первая леди хорошо. Она окончила университет Вилланова и стала учительницей английского языка.

В 19 юная девушка вышла замуж за бывшего американского футболиста Билла Стивенсона. Отношения сложились не так, как хотелось Джилл, и вскоре супруги разошлись.

В тот период Джо Байден уже был сенатором. Его жена и дочь погибли в автокатастрофе. Молодой Джо остался вдовцом с двумя сыновьями.

Встретились Джилл и Джо, можно сказать, "вслепую". Они пошли в кино на "Мужчину и женщину". С этого момента началась история большой любви.

Джил 5 раз отказывала Байдену. Это было не по ее собственной прихоти. Она боялась, что дети сенатора смогут снова остаться без мамы, если отношения с Джо не сложатся. Поэтому ей надо было удостовериться в своих чувствах.

Кроме чувств к своему мужу, Джилл испытывала чувства к преподаванию. Сейчас 69-летняя женщина имеет за плечами несколько десятилетий преподавательской карьеры. Она работала учителем английского языка начальных классов, педагогом в психиатрической больнице Рокфорд и штатным профессором в Общественном колледже Северной Вирджинии. О работе женщина пообещала не забывать, несмотря на статус первой леди.

Джилл основала общенациональную кампанию Joining Forces, которая помогает ветеранам войны себя реализовать, создала программы психологической реабилитации для военных.

После досадного случая, смерти от рака старшего сына Джо Байдена — Бо, Джилл стала основателем "Инициативы Байден по здоровью груди" и основала пожертвования на поиск лекарств против рака.

Джилл не делает громких заявлений, а просто занимается тем, что считает полезным. Она также стала наглядным примером того, что женщина должна заниматься своей карьерой, несмотря на высокую должность мужа.

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