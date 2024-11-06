Первая реакция Трампа на победу: о каких изменениях сказал новый президент США

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Slava Kot
Лидер республиканцев Дональд Трамп объявил себя победителем президентских выборов в США. По словам Трампа, он снова сделает Америку великой.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
После того, как несколько изданий объявили Дональда Трампа победителем выборов в США, лидер республиканцев выступил перед толпой поклонников в West Palm Beach Convention Center с первыми комментариями, как будущий президент.
Также Трамп заявил, что США ждет новая эра и пообещал остановить все войны.
Подсчет голосов продолжается и Дональд Трамп официально еще не объявлен президентом США, однако предварительные данные показывают, что лидер республиканцев одержит убедительную победу над Камалой Харрис.
Инаугурация президента США состоится 20 января 2025 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск дал прогноз, в котором оценил будущее с президентом Трампом во главе США.
Также "Комментарии" писали о том, что первый мировой лидер поздравил Трампа с победой на выборах в США.
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