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Первая реакция Трампа на победу: о каких изменениях сказал новый президент США

Трамп обещает закончить все войны и сделать Америку снова великой.

сегодня, 10:08
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Автор:
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Slava Kot

Лидер республиканцев Дональд Трамп объявил себя победителем президентских выборов в США. По словам Трампа, он снова сделает Америку великой.

Первая реакция Трампа на победу: о каких изменениях сказал новый президент США

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После того, как несколько изданий объявили Дональда Трампа победителем выборов в США, лидер республиканцев выступил перед толпой поклонников в West Palm Beach Convention Center с первыми комментариями, как будущий президент.

"Это политическая победа, которую наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за чрезвычайную честь быть избранным вашим 47-м и 45-м президентом", — сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что США ждет новая эра и пообещал остановить все войны.

"Я буду бороться за вас, и с каждым дыханием своего тела я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и преуспевающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это действительно будет золотая эра Америки – это то, что мы должны сделать, это замечательная победа американского народа, которая позволит нам снова сделать Америку великой", — сказал Трамп и добавил "больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить все войны".

Подсчет голосов продолжается и Дональд Трамп официально еще не объявлен президентом США, однако предварительные данные показывают, что лидер республиканцев одержит убедительную победу над Камалой Харрис.

Инаугурация президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск дал прогноз, в котором оценил будущее с президентом Трампом во главе США.

Также "Комментарии" писали о том, что первый мировой лидер поздравил Трампа с победой на выборах в США.




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