Первая реакция Трампа на соглашение с Украиной о полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключенное с Украиной соглашение о полезных ископаемых принесет Соединенным Штатам больше средств, чем вся помощь, предоставленная Киеву ранее. По его словам, сейчас Америка выглядит защищенной. Однако по поводу безопасности Украины Трамп не смог дать четкого ответа.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп впервые публично прокомментировал соглашение о полезных ископаемых с Украиной. Президент США заявил, что у Украины есть значительные запасы полезных ископаемых, которые принесут Вашингтону больше, чем помощь Соединенных Штатов для Киева, оказанная после полномасштабного вторжения России.

"У них много редкоземельных элементов, минералов, материалов. У них есть то, чего нет во многих местах. Это их крупный актив. Сегодня мы заключили соглашение на сумму более 350 млрд долларов. Я хотел быть защищенным. Я не хотел выглядеть дураком. Это не моя война. Это война Байдена", — сказал Трамп.

На вопрос, сможет ли соглашение о полезных ископаемых с Украиной сдержать каким-то образом российского диктатора Владимира Путина, Трамп ответил: "Ну, возможно".

Отметим, что, несмотря на постоянные заявления Трампа, что США якобы предоставили Украине 350 млрд долларов, реальная помощь составляет чуть выше 100 млрд долларов. Эти цифры подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, а также независимые международные организации, в частности, Институт в Киле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал Путина очень хитрым. Однако президент США уверен, что сможет вынудить российского диктатора закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, как заставить Россию пойти на окончание войны.