Первые данные о явке в США: это может стать проблемой для Трампа

Первая информация о досрочном голосовании в ключевых штатах США демонстрирует, что явка среди женщин значительно превосходит количество уже проголосовавших на выборах мужчин. Преимущество женских голосов может стать неблагоприятным фактором для Трампа, который имеет меньшую поддержку в этой группе населения.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Согласно данным аналитической группы Catalist на досрочном голосовании в семи спорных штатах, которые определяют результат выборов, явка среди женщин составляет 55%, тогда как среди мужчин — только 45%. По предварительным подсчетам, разница в 10% представляет около 1,4 миллиона голосов, что может существенно повлиять на итоги выборов.

Для Дональда Трампа завоевание голосов женщин на выборах в США стало сложной задачей. Как показывают результаты национального опроса ABC News/Ipsos, бывший президент США уступает вице-президентке Камали Харрис среди женской аудитории на 14%, что значительно превышает его 6% преимущества среди мужчин.

"Досрочное голосование было непропорционально женским. Если мужчины остаются дома, Камала становится президентом. Это так просто", — сказал президент Turning Point Action Чарли Кирк, ответственный за основную стратегию Трампа.

Дональд Трамп пытался в избирательной кампании привлечь голоса женщин, обращая внимание на экономические проблемы, вопросы безопасности и запрет на участие трансгендерных женщин в женских видах спорта. Однако, как показывают текущие данные, такая стратегия, вероятно, не добилась значительного успеха среди женского электората.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шансах Дональда Трампа и Камалы Харрис на победу в выборах.

Также "Комментарии" писали, что партии из 11 стран Европы, в том числе из Украины, призвали сняться кандидатку в президенты США, чтобы помешать Трампу одержать победу на выборах.