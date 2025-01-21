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Первые иски в суд против указов Трампа: что возмутило демократов

Указы Трампа вызывают новые волны правовых споров, а американские правозащитники уже подали первые иски

сегодня, 16:36
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Амбарцумян Анна

Правозащитники объявили о подаче исков в суд, пытаясь обжаловать недавно подписанный указ Дональда Трампа, ограничивающий право на американское гражданство для детей нелегальных мигрантов. Этот указ уже вызвал возмущение среди демократов и представителей властных структур штатов, в том числе Калифорнии и Иллинойса. Противостояние снова обострилось, напоминая события с первого срока президентства Трампа, когда многие его указы были отменены из-за судебных разбирательств.

Первые иски в суд против указов Трампа: что возмутило демократов

Дональд Трамп. Фотоколаж: comments.ua

Правозащитные организации подали первые иски, стремясь обжаловать указ, запрещающий предоставление американского гражданства детям, рожденным на территории США от родителей, являющихся нелегальными мигрантами или не имеющих статус постоянного резидента страны. По их словам, этот указ нарушает основополагающие принципы 14-й поправки к Конституции США, прямо гарантирующей гражданство по праву рождения.

Демократы и представители штатов Калифорния и Иллинойс уже поддержали инициативу истцов, заявив о намерении подать аналогичные иски. Они утверждают, что этот указ — нарушение конституционных прав, требующее немедленного рассмотрения в суде.

Это не первый случай, когда указы Трампа становятся предметом судебных обжалований. Ранее, во время его первого срока в должности, несколько его решений по миграционной политике были отменены или приостановлены из-за судебных разбирательств. Теперь, пытаясь внести изменения в систему гражданства, президент США снова оказался в центре правовых споров, обещающих продолжаться долгое время.

Первые иски в суд против указов Трампа: что возмутило демократов - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что дети, рожденные на территории США, теперь не всегда будут получать американское гражданство. Решение, введенное администрацией Дональда Трампа, лишает этого права малышей, у которых родители не имеют законного статуса в стране.



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