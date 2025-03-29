Первый из команды Трампа может уйти уже через пару недель: в США ждут удобного времени

В среду вечером после жестокого дня заголовков вокруг печально известного чата Signal вице-президент Джей Ди Венс, глава аппарата Сьюзи Уайлс и высокопоставленный чиновник из персонала Серджио Гор мягко предложили президенту Дональду Трампу несколько советов во время частной встречи, передает Politico.

Майк Уолтц

Случайное включение журналиста в чат советником по вопросам национальной безопасности Майком Уолтцем стало серьезным смущением для Белого дома. Возможно, пора показать ему дверь, предложили они, по словам двух людей, знакомых с разговорами, которым предоставили анонимность, чтобы обсудить их.

По мнению людей, президент согласился с тем, что Уолтц ошибся, но Трамп в конце концов решил не увольнять его по одной причине — сейчас: он бы дал выиграть либеральным СМИ и хватающимся за жемчуг демократам.

"Они не хотят скальпировать прессу", — сказал один из людей, союзник Белого дома, близкий к команде.

Несмотря на кипящий гнев, направленный на советника по национальной безопасности изнутри Белого дома, Уолтц все еще выполняет свою работу через пять дней после того, как The Atlantic впервые опубликовал свою взрывную историю в чате Signal. По словам этих двух людей, это не значит, что он находится в безопасности.

На самом деле, два союзника слышали, что некоторые чиновники администрации просто ждут подходящего времени, чтобы отпустить его, желая освободиться от цикла новостей, прежде чем вносить изменения.

Один из них сделал такой прогноз: "Пока они будут держаться за него, но он уйдет через пару недель".

Офис Венса отказался от комментариев. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что "президент Трамп продолжает очень доверять своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министр обороны США Пит Хегсет, которого проверяют из-за того, что он описывал детали военного удара в закрытом чате, куда случайно добавили репортера, привел свою жену, бывшую продюсера Fox News Дженнифер Роше, на две встречи с иностранными военными коллегами.