Первый мировой лидер поздравил Трампа с победой на выборах в США

Президент Сальвадора Наиб Букеле стал первым из мировых лидеров, поздравивших Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Букеле пожелал Трампу, чтобы того вел и благословил Господь.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В США продолжаются официальные подсчеты результатов выборов президента, однако предварительные данные свидетельствуют, что Дональд Трамп станет новым президентом. Ориентируясь на предварительные подсчеты, президент Сальвадора Наиб Букелле поздравил лидера республиканцев Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

"Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки, Дональда Трампа. Пусть Бог вас благословит и ведет", — коротко написал Букеле.

Канал Fox News объявил Дональда Трампа 47-м президентом США. По их прогнозу он набрал 277 голосов избирателей. Также президентом США Дональда Трампа объявили и ряд других изданий, включая The Hill и Decision Desk.

Также в сенате большинство получают республиканцы. Партия, получающая большинство в Сенате и Палате представителей, будет иметь больше полномочий принимать законы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему выборы в США проходят всегда во вторник, а не в выходные дни, как в большинстве стран, в частности, в Украине. Выбор вторника как дня голосования в США был компромиссом между религиозными убеждениями и материально-техническими проблемами.

Также "Комментарии" писали о пяти странах, которые хотят больше победы России на войне в Украине. Согласно опросу, большинство населения в этих странах поддерживает Дональда Трампа и хотели, чтобы он стал президентом США.