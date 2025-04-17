Первый штат США подал в суд на Трампа из-за "разжигания войны"

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Slava Kot
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился в суд с требованием заблокировать таможенные тарифы президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп создал хаос, вредящий американцам.
Президент США Дональд Трамп
По данным Politico, Калифорния может потерять из-за тарифов Трампа миллиарды долларов. Это связано с тем, что штат сильно зависит от мировой торговли, а его основные отрасли – это сельское хозяйство, развлекательная индустрия и туризм.
Таким образом, Калифорния возглавила движение сопротивления в США против новых тарифов Трампа и все сильнее "разжигает войну" между штатом и президентом.
Однако в Белом доме негативно отреагировали на решение губернатора Калифорнии за попытки изменить торговую политику США, введенную Трампом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Дании предложили Трампу продать Калифорнию.
Также "Комментарии" писали о том, что США могут лишиться одного штата. Инициатива под названием "Calexit", предусматривающая выход Калифорнии из состава Соединенных Штатов получила разрешение на сбор подписей.
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