Первый штат США подал в суд на Трампа из-за "разжигания войны"

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился в суд с требованием заблокировать таможенные тарифы президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп создал хаос, вредящий американцам.

Президент США Дональд Трамп

По данным Politico, Калифорния может потерять из-за тарифов Трампа миллиарды долларов. Это связано с тем, что штат сильно зависит от мировой торговли, а его основные отрасли – это сельское хозяйство, развлекательная индустрия и туризм.

"Незаконные тарифы президента Трампа сеют хаос в семьях калифорнийцев, бизнесе и нашей экономике, повышая цены и угрожая рабочим местам. Мы защищаем американские семьи, которые не могут позволить хаосу продолжаться", — объяснил Ньюсом решение обратиться в суд.

Таким образом, Калифорния возглавила движение сопротивления в США против новых тарифов Трампа и все сильнее "разжигает войну" между штатом и президентом.

"Хаотическое и бессистемное введение тарифов президентом вызывает не только глубокую обеспокоенность, оно незаконно", — поддержал Ньюсома генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонт.

Однако в Белом доме негативно отреагировали на решение губернатора Калифорнии за попытки изменить торговую политику США, введенную Трампом.

"Администрация президента Трампа остается преданной борьбе с этим национальным кризисом, который уничтожает американскую промышленность и оставляет наших работников позади, используя все доступные инструменты — от тарифов до переговоров", — сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десай.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Дании предложили Трампу продать Калифорнию.

Также "Комментарии" писали о том, что США могут лишиться одного штата. Инициатива под названием "Calexit", предусматривающая выход Калифорнии из состава Соединенных Штатов получила разрешение на сбор подписей.