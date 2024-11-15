Писатель Стивен Кинг покидает соцсеть X (Twitter)

Известный писатель Стивен Кинг перестанет публиковать посты в соцсети X (бывший Twitter ) и следить за новостями там. Он пожаловался на токсическую атмосферу в соцсети .

Стивен Кинг. Фото из открытых источников

"Я оставляю Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Следите за мной в Threads, если хотите", – написал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

После анонсированного назначения Маска в команду Трампа пользователи отказываются от его соцсети . После газеты Guardian немецкий футбольный клуб " Санкт -Паули" отказался использовать соцсеть X.

Футбольный клуб "Санкт-Паули" первым среди клубов Бундеслиги объявил о своем решении покинуть платформу X (ранее Twitter ). Об этом сообщает BILD .

С приходом Илона Маска на должность владельца соцсети в 2022 году ее репутация, по мнению клуба, значительно ухудшилась.

"Илон Маск превратил X в "машину ненависти". Расизм и теории заговора распространяются беспрепятственно. Образы и угрозы практически не санкционируются и продаются якобы свобода слова", — пояснили представители клуба, чья учетная запись на X насчитывает более 250 000 подписчиков .

В "Санкт-Пауле" добавили, что обеспокоены анонсированным назначением Маска на официальный пост в правительстве Дональда Трампа.

"Можно предположить, что X будет продвигать авторитарный, человеконенавистнический и правоэкстремистский контент во время избирательной кампании в Германии и таким образом будет манипулировать общественным дискурсом", — добавили в клубе. При этом "Санкт-Паули" не собирается удалять свою учетную запись в X — она просто перестанет обновляться. В будущем клуб собирается завести аккаунт в соцсети Bluesky .