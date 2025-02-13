Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, подчеркнул важность участия Европы в таких процессах. Об этом говорится в материале The Guardian.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Политик отметил, что Европа должна быть активно вовлечена в переговоры, особенно если Трамп надеется на роль европейских союзников в любом мирном урегулировании, как это предложил глава Пентагона Пит Гегсет.

Кроме того, он отметил, что если Путин действительно готов к мирным переговорам, он должен это продемонстрировать из-за прекращения атак на Украину.

Писториус также выразил мнение, что "лучше было бы, если бы США не делали уступки России до начала переговоров", в том числе по вопросу членства Украины в НАТО или территориальных уступок.

Глава оборонного ведомства Германии подчеркнул, что скорая мирная сделка не обязательно позволит решить все проблемы, связанные с политикой России в регионе.

Он предупредил, что европейские страны не могут просто "расслабиться и ничего не делать".

Писториус предостерег от чрезмерного оптимизма мирных переговоров, отметив, что Путин продолжает провоцировать Европу и остается угрозой.

Напомним, 12 февраля Пит Гегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 является нереалистичной целью и что США не считают возможным вступление Украины в НАТО в рамках мирного урегулирования войны.

Портал "Комментарии" писал, что после разговора кремлевского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что пока Россия не имеет конкретного понимания возможного переговорного процесса.