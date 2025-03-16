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План A и план Б: у Трампа рассказали об особенностях окончания войны в Украине

Трудно вести переговоры о крепком завершении войны, пока стороны стреляют друг в друга, отметил Рубио.

16 марта 2025, 23:15
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Лиля Воробьева

  Вопрос завершения войны в Украине состоит из двух этапов – плана А и плана Б. Пока не будет выполнен первый этап, переход ко второму невозможен. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио, сообщает CBS News.

План A и план Б: у Трампа рассказали об особенностях окончания войны в Украине

Марко Рубио (фото из открытых источников)

"План А – это прекращение огня, позволяющее перейти к плану Б, то есть ко второй фазе, которая предусматривает собрание всех сторон за столом переговоров, возможно, с участием посредников, чтобы найти способ завершить эту войну на крепкой основе, с учетом интересов всех сторон. Никто не говорит, что вторая часть будет проста, но мы даже не сможем начать ее, пока не реализуем первую", – отметил Рубио.

Он подчеркнул, что трудно вести переговоры о длительном завершении войны, пока продолжаются боевые действия. Именно поэтому президент США Дональд Трамп добивается прекращения огня.

"Это то, над чем мы работаем, и если нам удастся этого добиться, это будет значительный шаг. Сам по себе он будет нелегким. Далее мы перейдем ко второй фазе – переговорам о более устойчивом и постоянном урегулировании. Это будет сложный процесс, который потребует больших усилий и уступок с обеих сторон, но это необходимо. Эта война не может продолжаться вечно. Президент четко дал понять свою позицию и делает все возможное для ее завершения", – заявил госсекретарь.

Также ведущая напомнила о заявлении Рубио о встрече специального посланника Трампа Стива Виткоффа с российским президентом Владимиром Путиным, которое должно было прояснить, действительно ли стороны действительно движутся к перемирию или Россия использует тактику затягивания. В то же время журналистка вспомнила о вчерашнем телефонном разговоре госсекретаря с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Я считаю, что это была многообещающая встреча. Как я неоднократно отмечал, мы не будем вести переговоры публично. Надеюсь, что в ближайшее время у нас будет что-то важное для объявления. Я не могу этого гарантировать, но считаю, что встреча была перспективной, а обмен мнениями – конструктивным", – отметил Рубио.

Он подчеркнул, что у него не сложилось негативного впечатления от встречи Виткоффа с Путиным, но признал, что у переговоров немало трудностей из-за сложности ситуации.

"Конечно, есть определенные сложности. Это война, продолжающаяся уже три года, охватывающая длинную линию фронта и имеющая множество сложных аспектов. Поэтому никто не говорит, что достичь мира будет легко", – подытожил госсекретарь США.

Напомним, что "Комментарии" писали о новых требованиях США для Украины . Администрация президента США считает, что перспективы членства Украины в НАТО остаются "невероятно маловероятными". Такую позицию делят не только Соединенные Штаты, но и другие страны-члены альянса.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News. Кроме того, в Вашингтоне предполагается, что в рамках урегулирования войны Украина может столкнуться с необходимостью территориальных уступок в обмен на будущие гарантии безопасности.



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/marco-rubio-secretary-of-state-face-the-nation-transcript-03-16-2025/
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