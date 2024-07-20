План Путина провалился: Блинкен высказался об успехе для Украины в будущем

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Планы российского диктатора Владимира Путина уничтожить Украину потерпели полный крах. Вместе с тем, поддержка Киева со стороны Вашингтона должна продолжаться, несмотря на возможные изменения в Белом доме после президентских выборов в США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом на брифинге на форуме по вопросам безопасности в Аспене заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников
Руководитель Госдепа в ходе мероприятия ответил на вопрос журналиста о "гарантиях", что помощь США Украине будет продолжаться в случае возможного избрания Дональда Трампа следующим президентом.
Госсекретарь США добавил, что главе Кремля "не удалось достичь цели, которую он ставил, а именно: стереть Украину с карты, прекратить ее существование как независимое государство, включить ее в Россию".
При этом Блинкен выразил мнение, что мерило успеха для Украины, учитывая неудачу РФ и другие потери, есть "тот факт, что для России сейчас она потеряла свой энергетический рынок в Европе, она сталкивается с НАТО, которое сильнее и больше, чем любое. когда".
Он считает, что "ответ прост" — это "сильная, независимая Украина, которая все больше интегрируется с Западом и стоящая на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом планах".
Он добавил, что сейчас на это "уже много вложено", и "это и в дальнейшем будет нуждаться в ресурсах". По мнению Блинкена, если люди посмотрят на это логику, мы увидим сильное двухпартийное большинство в обеих палатах Конгресса за поддержку Украины. Глава Госдепа выразил убеждение, что поддержка все еще существует. Поэтому любая администрация примет это во внимание.
По его убеждению, любая администрация в Штатах "должна задавать сложные вопросы" в контексте продолжающейся агрессии РФ.
Блинкен добавил, что российский диктатор не остановится на Украине, вероятно, "обратится в другие страны региона, включая членов НАТО".
Читайте на портале "Комментарии" — украинцы давно просили это: Блинкен анонсировал новости для Украины перед саммитом НАТО.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!