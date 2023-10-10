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Племянница Трампа рассказала свою версию о том, кто виноват в атаке на Израиль

Мэри Трамп подозревает, что экспрезидент США мог передать Путину секреты национальной безопасности Израиля.

сегодня, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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По словам племянницы Дональда Трампа Мэри, 45-й американский президент может быть причастен к нападениям боевиков ХАМАС на территорию Израиля. По ее мнению, бывший президент мог раскрыть российскому режиму "секреты нацбезопасности" Израиля.

Племянница Трампа рассказала свою версию о том, кто виноват в атаке на Израиль

Атака на Израиль (фото из открытых источников)

"Этот маньяк, вероятно, передал Путину (передавший Ирану, передавший ХАМАСу) секреты национальной безопасности Израиля... Кроме того, он выдал вполне секретную информацию о наших атомных подлодках австралийскому картонному парню", — сообщила Мэри Трамп в микроблоге Х ( Twitter) .


Она обнародовала скриншот заявления своего близкого родственника, где Трамп задает вопрос о возможности совершения террористических атак на территориях Соединенных Штатов.

"Те же люди, которые совершили набег на Израиль, в рекордном количестве вливаются в наши когда-то прекрасные США из-за полностью открытой южной границы. Они планируют нападение на нашу страну? Криворукий Джо Байден и его босс Барак Хусейн Обама сделали это с нами!" – написано в сообщении экс-президента.

Племянница Трампа рассказала свою версию о том, кто виноват в атаке на Израиль - фото 2

Комментируя это заявление, племянница Трампа написала: "Почему ему до сих пор позволено свободно передвигаться?"


Племянница Трампа рассказала свою версию о том, кто виноват в атаке на Израиль - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп-младший сделал странное заявление , что за два дня войны в Израиле увидел больше видео, чем из Украины. Сын бывшего американского президента сделал в Сети странное заявление, где сравнил полномасштабное вторжение РФ в Украину и вооруженное нападение на Израиль за количество видео. Так Дональд Трамп-младший заявил, что "за несколько часов увидел больше видео с этой войны в Израиле, чем почти за 2 года из Украины".

Зато большая геолокационная платформа GeoConfirmed ответила Трампу-младшему, что за полтора года полномасштабного вторжения в Украину насобирала около 23 тысяч видео о войне.
 



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