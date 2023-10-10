Племянница Трампа рассказала свою версию о том, кто виноват в атаке на Израиль

По словам племянницы Дональда Трампа Мэри, 45-й американский президент может быть причастен к нападениям боевиков ХАМАС на территорию Израиля. По ее мнению, бывший президент мог раскрыть российскому режиму "секреты нацбезопасности" Израиля.

Атака на Израиль (фото из открытых источников)

"Этот маньяк, вероятно, передал Путину (передавший Ирану, передавший ХАМАСу) секреты национальной безопасности Израиля... Кроме того, он выдал вполне секретную информацию о наших атомных подлодках австралийскому картонному парню", — сообщила Мэри Трамп в микроблоге Х ( Twitter) .

Она обнародовала скриншот заявления своего близкого родственника, где Трамп задает вопрос о возможности совершения террористических атак на территориях Соединенных Штатов.

"Те же люди, которые совершили набег на Израиль, в рекордном количестве вливаются в наши когда-то прекрасные США из-за полностью открытой южной границы. Они планируют нападение на нашу страну? Криворукий Джо Байден и его босс Барак Хусейн Обама сделали это с нами!" – написано в сообщении экс-президента.





Комментируя это заявление, племянница Трампа написала: "Почему ему до сих пор позволено свободно передвигаться?"







Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп-младший сделал странное заявление , что за два дня войны в Израиле увидел больше видео, чем из Украины. Сын бывшего американского президента сделал в Сети странное заявление, где сравнил полномасштабное вторжение РФ в Украину и вооруженное нападение на Израиль за количество видео. Так Дональд Трамп-младший заявил, что "за несколько часов увидел больше видео с этой войны в Израиле, чем почти за 2 года из Украины".

Зато большая геолокационная платформа GeoConfirmed ответила Трампу-младшему, что за полтора года полномасштабного вторжения в Украину насобирала около 23 тысяч видео о войне.

