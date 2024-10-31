Переговорам Украины и США мешает плохой английский Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Зеленскому все труднее договариваться с США. Фото из открытых источников

По данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Зеленский и Ермак на переговорах с американцами часто говорят по-английски сами, без помощи переводчиков.

"Однако английский у Зеленского только посредственный. У Ермака – откровенно плохой. Поэтому американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую. Они также не могут оценить, были ли их собственные объяснения корректно понятны", – пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются продвинуться двумя путями в сторону города Курахово в Донецкой области. Офицер ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что 29 октября одним из самых горячих участков на фронте были бои на Кураховском направлении. По его словам, россияне теряют огромное количество техники и десантников. "И все это ради 100-200 метров дороги. При этом не всегда добиваются результата", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на запад России отправили около 10 тысяч северокорейских солдат, которые в ближайшие недели могут присоединиться к российской армии недалеко от границы Украины. Генерал-майор американской армии сообщил, что несколько тысяч северокорейских солдат переместились поближе к границе с Украиной в направлении Курской области. "Мы остаемся обеспокоенными тем, что Россия хочет использовать северокорейских солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинской армии. Продолжаем внимательно следить за ситуацией, консультируясь с нашими украинскими партнерами и другими союзниками", — заявил Пэт Райдер.