Победа Трампа: шанс или угроза для Украины

Победа Дональда Трампа многими в Украине воспринимается как шанс на скорейшее окончание войны, заявил политолог Валерий Клочок.

Трамп обещает закончить войну в Украине. Фото из открытых источников

"Отношение в Украине к Джозефу Байдену изменялось в зависимости от развития событий на фронте. В 2022 году Байден собрал коалицию западных стран и передал Украине много оружия. Освобождение Харьковщины и Херсонщины показали эффективность американского оружия. Однако война затянулась. И к концу 2024 года многие в Украине начали считать, что победа Камалы Гаррис и продолжение ею курса Байдена может навредить нашей стране. Так что победа Дональда Трампа стала восприниматься как новые возможности. Правда, пока не очевидно, какие это возможности – со знаком "плюс" или "минус". Чтобы понять, какими могут быть переговорные позиции Трампа, следует обратиться к известной публикации американского генерала в отставке Кита Келлога. Келлог работал в Белом доме, когда президентом был Трамп. Хотя генерал не представляет команду Трампа, но он считается приближенным к ней и может озвучивать нарративы, близкие команде новоизбранного президента", — подчеркнул Валерий Клочок.

Политолог назвал основные пункты предложений Келлога, из которых может состоять стратегия Трампа по Украине.

"Первое – генерал считает, что США должны начать политику установления режима прекращения войны и начала мирных переговоров. Согласно его стратегии, Штаты должны и дальше вооружать Украину для сдерживания России от наступления во время или после подписания мирного соглашения. Вместе с тем, США должны вооружать Украину только в том случае, если Киев согласится начать переговоры. Второе – стратегия Келлога предполагает, как способ поощрения РФ к переговорам, необходимость отложить на длительный период вопросы членства Украины в НАТО в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности. Третье – генерал не предлагает Украине отказаться от оккупированных территорий. Впрочем, по его мнению, возвращать захват территории Киев должен дипломатическим путем в течение длительного периода. Может быть, после смерти Путина. Четвертое – стратегия Келлога предлагает использовать частичное снятие санкций с России, чтобы побуждать Кремль к мирным переговорам. Запад должен установить налог на импорт российских энергоресурсов, который будет направлен на восстановление Украины", — перечислил политолог.