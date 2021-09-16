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Главная Новости Мир США Почему американские копы расстреляли мужчину посреди дороги
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Почему американские копы расстреляли мужчину посреди дороги

Жена убитого мужчины обжаловала действия полицейских

сегодня, 18:40
Автор:

Козлова Альбіна

Почему американские копы расстреляли мужчину посреди дороги

Мужчина схватил нож и кинулся в сторону офицера, фото из открытых источников

Происшествие случилось 25 августа в округе Дель Норте, что находится в штате Калифорния. Личность убитого темнокожего мужчины установлена — это 38-летний Роберт Андерсон. Об этом сообщает УНИАН.

По информации, Роберт был со своей женой. Пара вроде поссорилась и мужчина преградил своим автомобилем дорогу в коттеджный поселок Парквэй, что расположен в Шервуде. Роберт взял мачете и угрожал водителям и полицейским, прибывшим на вызов.

Полицейские сначала говорили с мужчиной и уговорили его положить оружие на землю. Однако вдруг тот схватил холодное оружие и бросился на офицера. Коп открыл огонь в ответ. Сообщается, что нападавший был ранен, полицейские оказывали ему первую помощь. Однако впоследствии стало известно о смерти мужчины, в которого стреляли.

Через несколько дней женщина по имени Секвойя Анетт, которая назвала себя женой Андерсона, подала жалобу на офицеров и заявила, что Роберта "застрелили, когда он бежал навстречу мне", поэтому "не было веских причин для его смерти".

Также известно, что у жены Роберта были видны синяки на лице и под глазом. Тогда, на месте происшествия, Роберт подтвердил офицеру полиции, что накануне вечером произошел инцидент с насилием.

По данным офиса шерифа, инцидент с огнестрельными ранениями расследуется Группой по расследованию критических инцидентов Калифорнийского патруля шоссейных дорог, многопрофильной группой по расследованию ДТП, Окружной прокуратурой округа Дель Норте и Генеральной прокуратурой Калифорнии.

Как сообщал портал "Комментарии", во Франции школьный автобус попал в серьезное ДТП. Сообщается, что на момент аварии в транспортном средстве находилось 48 человек.


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Источник: https://www.unian.ua/world/u-ssha-kopi-vpritul-rozstrilyali-afroamerikancya-z-machete-video-novini-svitu-11547376.html?_gl=1*ecf13y*_ga*MTYzNjc4NzQ0Ni4xNjI4NjY3NDUx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzMTgwNzEwOS43NS4wLjE2MzE4MDcxMDkuNjA.*_ga_DENC12J6P3*MTYzMTgwNzEwOS43NS4
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