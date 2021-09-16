Почему американские копы расстреляли мужчину посреди дороги

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Козлова Альбіна
Мужчина схватил нож и кинулся в сторону офицера, фото из открытых источников
Происшествие случилось 25 августа в округе Дель Норте, что находится в штате Калифорния. Личность убитого темнокожего мужчины установлена — это 38-летний Роберт Андерсон. Об этом сообщает УНИАН.
По информации, Роберт был со своей женой. Пара вроде поссорилась и мужчина преградил своим автомобилем дорогу в коттеджный поселок Парквэй, что расположен в Шервуде. Роберт взял мачете и угрожал водителям и полицейским, прибывшим на вызов.
Полицейские сначала говорили с мужчиной и уговорили его положить оружие на землю. Однако вдруг тот схватил холодное оружие и бросился на офицера. Коп открыл огонь в ответ. Сообщается, что нападавший был ранен, полицейские оказывали ему первую помощь. Однако впоследствии стало известно о смерти мужчины, в которого стреляли.
Через несколько дней женщина по имени Секвойя Анетт, которая назвала себя женой Андерсона, подала жалобу на офицеров и заявила, что Роберта "застрелили, когда он бежал навстречу мне", поэтому "не было веских причин для его смерти".
Также известно, что у жены Роберта были видны синяки на лице и под глазом. Тогда, на месте происшествия, Роберт подтвердил офицеру полиции, что накануне вечером произошел инцидент с насилием.По данным офиса шерифа, инцидент с огнестрельными ранениями расследуется Группой по расследованию критических инцидентов Калифорнийского патруля шоссейных дорог, многопрофильной группой по расследованию ДТП, Окружной прокуратурой округа Дель Норте и Генеральной прокуратурой Калифорнии.
Как сообщал портал "Комментарии", во Франции школьный автобус попал в серьезное ДТП. Сообщается, что на момент аварии в транспортном средстве находилось 48 человек.
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