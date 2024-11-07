Почему Дональд Трамп не употребляет алкоголь: за этим стоит личная трагедия

Один из известнейших американских политиков и будущий президент США Дональд Трамп известен своим принципиальным отношением к алкоголю. Несмотря на гламурный образ жизни, Трамп не употребляет спиртное. Основной причиной этого стала личная семейная трагедия, сформировавшая отношение Трампа к алкоголю.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп решил не употреблять алкоголь из-за своего старшего брата Фреда, страдавшего от алкогольной зависимости. Фред Трамп-младший столкнулся с серьезными проблемами из-за употребления алкоголя. Это привело к ухудшению его здоровья, и в конце концов к преждевременной смерти в 1981 году в возрасте 42 лет. Кроме того, алкогольная зависимость Фреда вызвала неодобрение его отца, что также произвело впечатление на Трампа, который, по словам биографов лидера республиканцев, всегда стремился получить одобрение своего волевого отца.

После смерти брата Трамп сделал для себя четкое решение оставаться трезвым, поскольку видел, как алкоголь негативно повлиял на жизнь и карьеру Фреда.

"Я могу честно сказать, что никогда в жизни не пил пива, хорошо? Это одна из моих единственных хороших черт. Я не пью. Вы можете себе представить, каким бы я был, когда бы пил, какой бы был беспорядок? Я был бы худшим в мире", — сказал Трамп.

Интересно, что Джо Байден, который через несколько месяцев уйдет с поста президента США, тоже не употребляет алкоголь. На это решение повлиял один из любимых дядей Байдена, с которым он жил в детстве и страдал алкоголизмом.

"В моей семье хватает алкоголиков. Я единственный ирландец, которого вы когда-нибудь встречали, который никогда не пил", — сказал Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые разрушили самый большой миф об алкоголе.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на опубликованный в СМИ план Трампа по окончании войны.