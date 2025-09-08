logo

Почему Дональд Трамп похоронил свою жену на поле для гольфа: циничное решение президента
Почему Дональд Трамп похоронил свою жену на поле для гольфа: циничное решение президента

Ивана Трампа была похоронена на поле для гольфа Дональда Трампа в Нью-Джерси.

8 сентября 2025, 17:50
Автор:
Slava Kot

Прошло три года с тех пор, как первая жена Дональда Трампа, Ивана Трамп была похоронена на поле для гольфа Trump National в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Необычное решение разместить могилу на поле возле первой лунки кажется странным, однако за этим может стоять финансовый расчет Трампа.

Ивана Трамп. Фото из открытых источников

Ивана Трамп. Фото из открытых источников

Согласно законодательству Нью-Джерси, любая земля, используемая для кладбищ, освобождается от налогов, в частности, от налогов на недвижимость, бизнес-доходов, наследства и продаж. Это означает, что даже небольшой участок, официально признанный местом захоронения, может дать владельцу значительные налоговые льготы.

"Как налоговый исследователь, я скептически относилась к слухам о том, что Трамп похоронил свою бывшую жену на том грустном маленьком участке земли на своем поле для гольфа в Бедминстере только ради налоговых льгот. Так что я проверила налоговый кодекс Нью-Джерси, и, друзья... это подлинный треугольник уклонения от уплаты налогов. Налог на имущество, прибыль и налог с продаж – все отменено", – отреагировала на могилу Иваны Трамп профессор социологии из Дартмутского колледжа Брук Гаррингтон.

Ивана Трампа трагически погибла в июле 2022 года в возрасте 73 лет. Она была похоронена без больших церемоний. На могиле осталась лишь маленькая гранитная плитка и букет цветов. Уже через год после захоронения журналисты публиковали фото участка, заросшего сорняками и без должного ухода.

Почему Дональд Трамп похоронил свою жену на поле для гольфа: циничное решение президента - фото 2

Место захоронения Иваны Трамп на поле для гольфа Дональда Трампа

Как пишет Гаррингтон, Трамп не просто похоронил свою жену на "чуть большей, чем могила для бедняков" территории, но и опозорил трех их общих детей — Иванку, Эрика и Дональда-младшего.

Почему Дональд Трамп похоронил свою жену на поле для гольфа: циничное решение президента - фото 3

Могила Иваны Трамп через год после похорон

Идея использовать гольф-клуб в Бедминстере как кладбище возникла у Трампа еще в 2014 году. В планах, представленных местным властям, было два проекта. Первый предусматривал небольшое семейное кладбище, а второй – большой участок на 284 места для продажи. Газета The Washington Post писала, что покупателями могли стать "упорные игроки в гольф, готовые заплатить за своеобразное вечное членство" в клубе Трампа.

Кроме того, сам Трамп рассматривал возможность сооружения для себя мавзолея высотой 6 метров с колоннами и обелисками, что должно было бы стать центральным элементом гольф-клуба.

"Об этом никогда не хочется думать, но это имеет смысл. Это такая хорошая земля, а Бедминстер – одно из самых богатых мест в стране", — сказал Трамп в 2007 году в интервью New York Post.

