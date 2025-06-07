Почему испортились отношения Маска и Трампа: что это значит для Украины

Публичная ссора между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском переросла в "полномасштабную войну слов", стремительно дестабилизирующую политический ландшафт страны. Начавшиеся с критики Маском бюджетного законопроекта Трампа разногласия обострились к взаимным обвинениям, включая требования импичмента и упоминания о скандальном "деле Эпштейна". О чем говорит эта история? Что она значит для Украины? Комментарии разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Трамп и Маск. Фото: из открытых источников

Можно ожидать большие волны внутри США

Политолог Вадим Денисенко отметил, что достаточно сильно обратило на себя внимание то, что Маск обвинил Трампа в том, что он присутствует в так называемом досье Эпштейна (педофильный скандал).

"Насколько реально, что эта тема станет поводом для расследования? С большой долей вероятности да. Приведет ли она к импичменту? С большой долей вероятности нет. Но мы точно понимаем, что в определенный период времени эта тема может стать топовой и чем ближе к выборам в конгресс и сенат (3.11.2026) тем громче эта тема будет подниматься", – отметил эксперт.

Он добавил, иными словами – это повлечет за собой большие волны внутри США, но пока это не тянет на 9-балльный шторм. Все может измениться только при появлении новых фактов и проактивной, в долгосрочном плане, позиции Маска. Не демократов, которые обязательно ухватятся за эту историю и будут пробовать наращивать рейтинги, а именно Маска.

Если же говорить об Украине, то, по словам Вадима Денисенко, мы пока не понимаем, как повлияет турбулентность в США на возможности Трампа по "петлянию" от более жестких санкций против РФ.

"Я остаюсь сторонником гипотезы, что на Трампа может повлиять только внутреннее лобби республиканцев, которые боятся за рейтинги и провал предстоящей кампании в Конгресс, но внутренняя турбулентность на то и турбулентность, которая может как сыграть нам на руку, так и против нас. Повторюсь, сейчас это, как мне кажется, невозможно спрогнозировать", – отметил эксперт.

По его словам, в группе так называемых технофашистов, которые могут быть теоретическим скелетом для гипотетической группы Маска достаточно высокие продиктаторские, а затем пророссийские настроения. Это может стать дополнительным отрицательным фактором. Но пока явно не хватает ни количественных, ни качественных исследований этой группы, чтобы наверняка что-то говорить.

Происходящее с Маском напоминает историю с Коломойским

Политолог Александр Кочетков считает, что Маск фактически повторяет судьбу Коломойского. Оба классических олигарха имеют огромные деньги, свои мощные медиа, а также влияют на политику. Просто масштаб у них разный – как у Украины и США. Оба уверены, что президента своей страны привели к победе на выборах именно они. И что эти президенты должны быть перед ними в долгу до конца времен.

"Так же оба пытались на близости к своему президенту заработать. Но в обоих случаях президент считает, что никому ничего не виноват, и все преференции власти принадлежат исключительно ему. В заключение, и Маск, и Коломойский – нездоровые нарциссы, склонны преувеличивать свое влияние и принципиально не желают работать в команде. Поэтому конфликты между Зеленским и Коломойским, как и между Трампом и Маском, были прогнозируемыми и их прочили многие специалисты, я, в частности", – отметил эксперт.

Однако, по словам эксперта, есть и отличия. Первая и главная то, что Маск сразу от безумной дружбы с Трампом перешел в фазу войны с ним. И не сдерживается и не боится испачкать свой имидж – забрасывает в общественное пространство все, что знает или слышал. Вторая – в том, что в Украине не действует фондовый рынок, и в биржевом обращении нет акций заметных предприятий, принадлежащих Коломойскому. А вот значительная часть бизнеса Маска – как раз акционерная. Поэтому конфликт с президентом США очень негативно влияет на стоимость масочных акций, в частности, Тесла: они падают, как последние Старшипы.

"Именно поэтому единственный положительный выход Маска из конфликта с Трампом, где уже пересечены все красные линии – это добиться импичмента 27 президента США. Добиться как можно скорее, пока сам Маск не присел за употребление и хранение, либо за использование инсайдерской информации, либо за клевету. Хотя с учетом того, что Маск шантажирует Белый Дом свертыванием космической программы своей "Спейс Х", можно заработать и подрыв обороноспособности США. Таковы так – американские соперники равны друг другу. По уровню идиотизма и исступления, подразумевается. Всё будет решено очень быстро. Я болею за Маска. И не потому, что ракеты и космос мне очень близки, а потому, что вице-президент Дж. Венс при всей своей "антиукраинскости" точно не является давним и неисправимым фанатом кремлевского фюрерка. Который совсем не хочет, но "вынужден" уничтожать Украину, в чем он убедил Трампа", – констатировал Александр Кочетков.

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