Почему испортились отношения Маска и Трампа: что это значит для Украины

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Кравцев Сергей
Публичная ссора между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском переросла в "полномасштабную войну слов", стремительно дестабилизирующую политический ландшафт страны. Начавшиеся с критики Маском бюджетного законопроекта Трампа разногласия обострились к взаимным обвинениям, включая требования импичмента и упоминания о скандальном "деле Эпштейна". О чем говорит эта история? Что она значит для Украины? Комментарии разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Трамп и Маск. Фото: из открытых источников
Политолог Вадим Денисенко отметил, что достаточно сильно обратило на себя внимание то, что Маск обвинил Трампа в том, что он присутствует в так называемом досье Эпштейна (педофильный скандал).
Он добавил, иными словами – это повлечет за собой большие волны внутри США, но пока это не тянет на 9-балльный шторм. Все может измениться только при появлении новых фактов и проактивной, в долгосрочном плане, позиции Маска. Не демократов, которые обязательно ухватятся за эту историю и будут пробовать наращивать рейтинги, а именно Маска.
Если же говорить об Украине, то, по словам Вадима Денисенко, мы пока не понимаем, как повлияет турбулентность в США на возможности Трампа по "петлянию" от более жестких санкций против РФ.
По его словам, в группе так называемых технофашистов, которые могут быть теоретическим скелетом для гипотетической группы Маска достаточно высокие продиктаторские, а затем пророссийские настроения. Это может стать дополнительным отрицательным фактором. Но пока явно не хватает ни количественных, ни качественных исследований этой группы, чтобы наверняка что-то говорить.
Политолог Александр Кочетков считает, что Маск фактически повторяет судьбу Коломойского. Оба классических олигарха имеют огромные деньги, свои мощные медиа, а также влияют на политику. Просто масштаб у них разный – как у Украины и США. Оба уверены, что президента своей страны привели к победе на выборах именно они. И что эти президенты должны быть перед ними в долгу до конца времен.
Однако, по словам эксперта, есть и отличия. Первая и главная то, что Маск сразу от безумной дружбы с Трампом перешел в фазу войны с ним. И не сдерживается и не боится испачкать свой имидж – забрасывает в общественное пространство все, что знает или слышал. Вторая – в том, что в Украине не действует фондовый рынок, и в биржевом обращении нет акций заметных предприятий, принадлежащих Коломойскому. А вот значительная часть бизнеса Маска – как раз акционерная. Поэтому конфликт с президентом США очень негативно влияет на стоимость масочных акций, в частности, Тесла: они падают, как последние Старшипы.
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