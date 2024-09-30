Почему обычные американцы выиграют от войны в Украине: СМИ раскрыли подробности

Массовое производство артиллерийских снарядов для Украины стало настоящим экономическим спасением для американских оружейных заводов, в частности для Скрентона в северо-восточной Пенсильвании, где производятся 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, которые затем поставляются для ВСУ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Снаряды. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что с начала полномасштабной войны России против Украины правительство США выделило почти 175 миллиардов долларов военной помощи. Однако большая часть этих денег остается в Соединенных Штатах, увеличивая производство на военных заводах и создавая новые рабочие места.

"Компания-подрядчик General Dynamics создала более 200 рабочих мест в Скрентоне с 2022 года, а производство артиллерии увеличилось более чем вдвое. Компания Gentex, военный подрядчик в соседнем Карбондейле, штат Пенсильвания, увеличила штат сотрудников на 10 процентов за последний год. Schott, производящая высокотехнологичную оптическую продукцию для гражданских и военных нужд в Дурье, штат Пенсильвания, за последние пять лет увеличила количество рабочих мест на десятки", — пишет WP.

Эти рабочие места помогают предотвратить экономический спад в районе, отмечает WP.

Отмечается, что в течение десятилетий после закрытия угольных шахт и текстильных фабрик уровень безработицы в Скрентоне был значительно больше, чем в среднем по стране. Сейчас же этот показатель часто выше национального.

По словам президента местной торговой палаты Боба Дуркина, город отчаянно нуждается в медсестрах. В связи с скорым расширением университетов и больниц востребованы электромонтажники для подключения зданий. Также многие рабочие места в сфере розничной торговли нуждаются в заполнении. При этом жилье здесь гораздо дешевле, чем в крупных городах поблизости.

Для президента США Джо Байдена, жившего в Скрентоне до 10 лет, оборонное производство – это и благо для Украины, и бальзам для давнего экономического упадка, пишет WP.

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