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Почему победил Трамп: аналитик назвал главную причину

Победа Трампа стала возможной из-за слабости демократов

сегодня, 22:44
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Марьян Ощановский

Победа Дональда Трампа на выборах президента США – это следствие слабости Демократической партии, не понимающей интересов рядового американца, заявил политолог, офицер ВСУ Николай Мельник.

Почему победил Трамп: аналитик назвал главную причину

Трамп стал новым президентом США. Фото из открытых источников

"Победа Трампа – это заслуга, в первую очередь, демократов, которые так и остаются далекими от рядового американца и говорят на его языке. Главная претензия к демократам со стороны американского избирателя – слабость. А за слабых не голосуют. Их жалеют, морально поддерживают, но не голосуют", — подчеркнул Николай Мельник.

Политолог с иронией отметил, что "теперь многим украинским СМИ и блоггерам нужно несколько дней, чтобы удалить грязь, которую они лили на нового президента США".

Аналитик добавил, что "мир ждут очень интересные американские горки, а нам свое делать, потому что враг никуда не денется ни завтра, ни послезавтра".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ходе наступления на Покровском направлении Донецкой области российские захватчики целенаправленно убивают гражданских лиц, применяя против них ударные дроны, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении в районе трассы Желтое — Юрьевка россияне бьют по гражданским людям FPV-дронами и управляемыми авиабомбами. Ситуация один в один как в Селидовом", — рассказал военный "Алекс".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Министерство иностранных дел Украины назвало неприемлемым и безосновательным заявление польского вице-премьер-министра Кшиштофа Гавковского, обвинившего украинского президента Владимира Зеленского в намерениях втянуть Польшу в войну против России. "Убеждены, что сбитие российских ракет и дронов, летящих в направлении Польши над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан", – отметили в украинском МИД.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02MJjsyx7Y2N9DpCnMmwFERfmKDMv69Yi2vaC3bNtkFKgP9AV9AaQNr6Y1KTvEsAtAl&id=100000878673787
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