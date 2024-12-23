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Почему при Байдене Украина так и не получила достаточно оружия и потеряла территории

В Вашингтоне пришли к выводу, что победа Украины в этой войне невозможна

сегодня, 17:20
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Кравцев Сергей

Советник по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с призывом продолжать военную поддержку Украины и продолжать давление на Россию. Подводя итоги президентства Байдена, нельзя ли сказать, что именно из-за неуверенной позиции Белого дома, Украина сейчас и имеет слабые позиции на поле боя, а значит и может неуверенно чувствовать себя за столом переговоров? Почему Байден не сумел поставить Украине столько оружия, сколько необходимо, если не выйти на границы 24 февраля 2022 года, то хотя бы не потеряли ряд территорий, среди которых города Бахмут, Авдеевка, Селидово? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Почему при Байдене Украина так и не получила достаточно оружия и потеряла территории

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Сначала в Вашингтоне думали, что тех объемов поставки оружия достаточно

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова считает, что с большой вероятностью в Вашингтоне с самого начала думали, что объемы поставок оружия хватает. Впоследствии стало ясно, что это не так, но к тому времени там пришли к выводу, что победа Украины в этой войне невозможна независимо от того, сколько оружия предоставить Киеву, какие его характеристики и объем.

"Ну, и опасения эскалации со стороны России и опасения прямого столкновения с ней тоже, конечно, сыграли свою роль", – прокомментировал эксперт.

Администрация Байдена сделала почти все возможное

Политолог-американист Владислав Фарапонов сразу заметил, что он бы так радикально не говорил, ведь считает, что, в первую очередь, наши слабые позиции на поле боя обусловлены тем, как выполняли свои обещания все международные партнеры и тем, как работает международная помощь.

Что касается того, почему за каденцию Джо Байдена не было поставлено достаточно оружия, то, по мнению эксперта, США на самом деле просто не производят столько оружия, чтобы закрыть все позиции Украины.

"Есть ряд объективных причин и вешать все обвинения на администрацию Джо Байдена не очень корректно", — заметил Владислав Фарапонов.

Он добавил, что администрация Байдена сделала почти все возможное от своих возможностей, учитывая политическую и экономическую ситуацию.

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Источник: https://comments.ua/
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