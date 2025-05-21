Почему Путин не хочет останавливать войну: ключевые причины

Если Украина действительно готова договариваться об окончании войны, то РФ не демонстрирует такого желания, заявил эксперт по международной политике Антон Кучухидзе.

Путин хочет воевать. Фото из открытых источников

"Встреча делегаций в Стамбуле продемонстрировала, что РФ хочет продолжать войну. На переговоры в Турцию Кремль отправил второсортную делегацию во главе с популистом-пропагандистом Владимиром Мединским. Делегация такого уровня может затягивать время, делать какие-то заявления даже о чем-то договариваться, но окончательных решений она никогда не примет. Российский диктатор намеренно отправил в Стамбул низкоуровневую делегацию, поскольку не собирается брать на себя ответственность за результаты переговоров. У Путина совсем другие планы – продолжать войну. Он занят созданием "нового мирового порядка". В ходе визита Си Цзиньпина в Москву лидеры РФ и Китая договорились совместно бороться против гегемонии США и приняли решение об углублении военно-технического партнерства. Уже тогда, за неделю до встречи в Стамбуле, было понятно, что Путин не поедет в Турцию и не намерен останавливать войну", — подчеркнул Антон Кучухидзе.

Политолог отметил, что европейские партнеры попросили Владимира Зеленского согласиться на встречу Украины с российской делегацией, чтобы Белый дом увидел нежелание России договариваться. Таким образом, европейские партнеры хотели склонить Вашингтон к усилению санкционного давления на РФ, подчеркнул он.

"После переговоров в Стамбуле стало очевидно, что Кремль срывает мирный процесс. Еще раз Россия продемонстрировала всему миру, что не стремится к завершению войны. В частности, поэтому россияне выставили нереалистические условия о прекращении помощи Украине и отказе от НАТО", — добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перемирия в Украине не будет, потому что Кремль не заинтересован в нем и до сих пор требует капитуляции Киева, а президент США не изъявляет никакого желания вводить санкции против России, чтобы заставить Москву к миру, пишет редактор портала Politico Джейми Деттмер.