Почему Путин не обращает внимания на Трампа: стало известно, чего он ожидает

Кремль откровенно не реагирует на призывы Дональда Трампа прекратить войну против Украины, поскольку Владимир Путин убежден, что российские войска могут прорвать оборону и окончательно сломить сопротивление Украины. Об этом сообщает The New York Times.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как рассказали два собеседника издания, близкие к руководству РФ, Путин считает, что на поле боя Россия получает преимущество, а оборона украинских сил может быть разрушена в течение следующих нескольких месяцев. Они также отметили, что, по мнению российского президента, остановка войны возможна только в случае значительных уступок от Украины.

"Он не откажется от своих планов в Украине, даже если это пойдет на пользу его отношениям с Трампом", – поддержала такую оценку ситуации старшая научная сотрудница Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Станова.

Несмотря на то, что Трамп недавно резко изменил свою риторику по отношению к Путину — от хвалебных слов к публичному осуждению, — в Кремле это не вызывает беспокойства. Дмитрий Песков, спикер президента РФ, прямо прокомментировал это.

"Мы спокойно воспринимаем такую ситуацию. Мы настроены на продолжение диалога с США и на попытки наладить наши серьезно поврежденные двусторонние отношения", – заявил Песков.

Источники, приближенные к Кремлю, говорят, что Путин готов к возможному раздражению Трампа. По их словам, российский лидер понимает, что американский президент рано или поздно может ввести новые санкции после полугодовой паузы, которую предоставила Москва его администрации. Однако пока что санкции остаются на уровне заявлений, и реального увеличения военной помощи Украине со стороны США не наблюдается.

"Если расходы не растут, какой смысл Путину менять свой курс?" – отмечает Стефан Мастер, специалист по российским вопросам в Немецком совете по международным отношениям.

По словам источников, в целом Путин остается доволен текущим уровнем контактов с Трампом. Возобновление прямых переговоров между лидерами США и РФ расценивается в Кремле как серьезное достижение, которое положило конец длительной дипломатической изоляции России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе сделали жуткий прогноз по атакам РФ на осень . Российская Федерация активно увеличивает производственные мощности в целях серийного изготовления одноразовых взрывных дронов, и еженедельно фиксируются новые рекорды их массового запуска в ночное время. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается в материале, большинство атак сопровождаются резким ростом количества использованных дронов — на десятки или даже больше. Нападение в среду, 9 июля, стало самым масштабным по количеству дронов и ракет, выпущенных в течение одной ночи с начала полномасштабного вторжения.