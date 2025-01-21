Почему речь нового госсека Марко Рубио стала знаковой: что нужно знать о новой внешней политике Трампа

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Slava Kot
Старший аналитик фонда "Вернись живым", главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков оценил речь нового государственного секретаря США Марко Рубио и выделил шесть основных аспектов во внешней политике Трампа.
Марко Рубио. Фото из открытых источников
Как указывает Николай Белесков, речь Марко Рубио перед голосованием в профильном комитете Сената о его назначении на должность государственного секретаря США довольно знаковая, хоть и лаконична. Ведь содержала несколько ключевых сообщений, которые будут основываться на внешней политике Трампа.
По его словам, также следует обратить внимание, что "от соответствующих идей веет неуверенностью США в себе". Ведь гегемон уже не может давать другим разные блага типа безопасность, торговля и разные нормы взаимодействия как это было раньше. Поэтому и упор на эгоистическом интересе и на "мощные, но не всемогущие". Однако, несмотря на большую сосредоточенность США на внутренних проблемах, Трампу невыгодно поражение Украины, которое может привести к дестабилизации региона.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Трамп не "сольет" Украину в войне против России.
Также "Комментарии" писали, что Путин изменил свое мнение по поводу Трампа.
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