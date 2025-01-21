Почему речь нового госсека Марко Рубио стала знаковой: что нужно знать о новой внешней политике Трампа

Старший аналитик фонда "Вернись живым", главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков оценил речь нового государственного секретаря США Марко Рубио и выделил шесть основных аспектов во внешней политике Трампа.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Как указывает Николай Белесков, речь Марко Рубио перед голосованием в профильном комитете Сената о его назначении на должность государственного секретаря США довольно знаковая, хоть и лаконична. Ведь содержала несколько ключевых сообщений, которые будут основываться на внешней политике Трампа.

1. Мировой порядок, который США строили с 1945 года, устарел. Больше выгоды (особенно в последние 35 лет) от него получают враги США, а не собственно США и их граждане.

2. Урезание суверенитета – особенно в последние 35 лет – это ошибка.

3. Надо строить новый мировой порядок.

4. В рамках построения нового мирового порядка США будут руководствоваться узким эгоистическим интересом, а не интересами системы.

5. Защита прав человека важна, но это не единственный (и не ключевой) приоритет для США.

6. США мощные, но не всесильные. То есть под себя переделать мир никто не будет пытаться.

По его словам, также следует обратить внимание, что "от соответствующих идей веет неуверенностью США в себе". Ведь гегемон уже не может давать другим разные блага типа безопасность, торговля и разные нормы взаимодействия как это было раньше. Поэтому и упор на эгоистическом интересе и на "мощные, но не всемогущие". Однако, несмотря на большую сосредоточенность США на внутренних проблемах, Трампу невыгодно поражение Украины, которое может привести к дестабилизации региона.

"Будем надеяться, что в команде 47-го президента не забудут, что даже с точки зрения эгоистического интереса США Вашингтону выгодно держать баланс сил в ключевых регионах Евразии и бороться с государствами Квартета хаоса", — указывает эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Трамп не "сольет" Украину в войне против России.

Также "Комментарии" писали, что Путин изменил свое мнение по поводу Трампа.