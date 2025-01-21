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Почему речь нового госсека Марко Рубио стала знаковой: что нужно знать о новой внешней политике Трампа

Государственный секретарь США Марк Рубио озвучил новую внешнюю политику президента Дональда Трампа.

сегодня, 14:30
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Автор:
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Slava Kot

Старший аналитик фонда "Вернись живым", главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков оценил речь нового государственного секретаря США Марко Рубио и выделил шесть основных аспектов во внешней политике Трампа.

Почему речь нового госсека Марко Рубио стала знаковой: что нужно знать о новой внешней политике Трампа

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Как указывает Николай Белесков, речь Марко Рубио перед голосованием в профильном комитете Сената о его назначении на должность государственного секретаря США довольно знаковая, хоть и лаконична. Ведь содержала несколько ключевых сообщений, которые будут основываться на внешней политике Трампа.

  • 1. Мировой порядок, который США строили с 1945 года, устарел. Больше выгоды (особенно в последние 35 лет) от него получают враги США, а не собственно США и их граждане.
  • 2. Урезание суверенитета – особенно в последние 35 лет – это ошибка.
  • 3. Надо строить новый мировой порядок.
  • 4. В рамках построения нового мирового порядка США будут руководствоваться узким эгоистическим интересом, а не интересами системы.
  • 5. Защита прав человека важна, но это не единственный (и не ключевой) приоритет для США.
  • 6. США мощные, но не всесильные. То есть под себя переделать мир никто не будет пытаться.

По его словам, также следует обратить внимание, что "от соответствующих идей веет неуверенностью США в себе". Ведь гегемон уже не может давать другим разные блага типа безопасность, торговля и разные нормы взаимодействия как это было раньше. Поэтому и упор на эгоистическом интересе и на "мощные, но не всемогущие". Однако, несмотря на большую сосредоточенность США на внутренних проблемах, Трампу невыгодно поражение Украины, которое может привести к дестабилизации региона.

"Будем надеяться, что в команде 47-го президента не забудут, что даже с точки зрения эгоистического интереса США Вашингтону выгодно держать баланс сил в ключевых регионах Евразии и бороться с государствами Квартета хаоса", — указывает эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Трамп не "сольет" Украину в войне против России.

Также "Комментарии" писали, что Путин изменил свое мнение по поводу Трампа.



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Источник: https://t.me/armchairgeneralUA/1987
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