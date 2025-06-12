Почему Рубио поздравил россиян с Днем РФ: на что рассчитывают США

Государственный секретарь США Марко Рубио от имени американского народа поздравил русский народ с Днем России. Официальное приветствие было опубликовано на Официальном веб-сайте и правительства Соединенных Штатов. О чем говорит данный шаг госсекретаря США? Издание "Комментарии" разбиралось, изучив мнения экспертов.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Политический обозреватель, блогер Кирилл Данильченко отметил, что прежде, чем анализировать данное заявление нужно понимать, кто такой Макро Рубио и чем он уже запомнился. Так вот он католический консерватор, который рисует углем кресты на лбу и вот теперь он поздравляет сектантов, у которых есть храм ВС РФ, где лежит фуражка Гитлера и была фреска Сталина, с днем распада СССР и желает им скорее прийти к светлому будущему.

"За это светлое будущее и положили несколько сот тысяч убитыми и калеками – воссоздание СССР под красным флагом", – отметил Кирилл Данильченко.

Предприниматель, общественный деятель, публицист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь обратил внимание, что не только США, но и Украина также поздравила россию с днем россии. Правда, две страны поздравили россиян по-разному.

"Думаю, вы уже видели как украинские мемы по поводу миллиона, так и украинское возмущение по поводу американского приветствия. Понятно, что это стандартный дипломатический язык. Так это и нужно считывать: сильное желание американской администрации вернуться к довоенному статус-кво в отношениях с россией. Из этого следует принципиальная неготовность США к российскому поражению", – отметил эксперт.

По его словам, задача изменить это отношение может казаться нереалистичной, но список нереалистичных вещей, которые Украина уже сделала, достаточно велик. Поэтому есть над чем работать и что продолжать.

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