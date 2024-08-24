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Почему США не разрешают бить вглубь территории РФ: стали известны настоящие причины

США не позволяют Украине наносить удары вглубь российской территории

сегодня, 00:11
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Марьян Ощановский

США не дают Украине разрешения на удары американским оружием вглубь российской территории, так как в будущем надеются перезагрузить отношения с РФ.

Почему США не разрешают бить вглубь территории РФ: стали известны настоящие причины

Штаты против ударов по территории РФ. Фото из открытых источников

Как пишет Politico со ссылкой на источники, Белый дом и Пентагон утверждают, что у Украины и без этого есть возможности для победы над Россией.

Один из представителей Белого дома рассказал изданию, что использование Storm Shadow или ATACMS по России может оказаться не столь эффективным, как рекламируется. К тому же, в ВСУ ограничен запас таких ракет, а имеющиеся могут не достичь критически важных российских целей, которые уже выведены из зоны их досягаемости.

"90% российских самолетов, запускающих ракеты по украинской гражданской инфраструктуре, уже вышли за пределы досягаемости этих ракет", – заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Как пишет издание, по запросу Киева Белый дом ответил, что США со временем захотят перезагрузить отношения с РФ, а снятие ограничений на дальнобойные удары может свести на нет такие усилия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная причина успехов РФ на Покровском направлении — истощение и нехватка бойцов в ВСУ. Об этом изданию The Economist рассказали украинские военные. По их словам, есть и другие причины успехов россиян — преимущество РФ в снарядах, российская тактика небольших пехотных атак, КАБы, применяемые Россией новые типы радиоэлектронной борьбы и "идиотские" приказы командования. Полковник Павел Федосенко рассказал, что первоочередная причина – это все же нехватка людей, которые "не сделаны из стали".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ замедлили наступательные действия в Курской области, в этом направлении наступила стратегическая стабильность, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении пришло время стратегической стабильности. На уровне бригад идут бои за отдельные населенные пункты, но украинцы все же сохраняют силы и не повторяют практики интересных, но бессмысленных штурмов в стиле большого контрнаступления", — подчеркнул Николай Мельник.



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Источник: https://www.politico.com/
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