logo

BTC/USD

102982.88

ETH/USD

2575.64

LTC/USD

99.47

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

46.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Почему США никогда не выйдут из переговоров: названа главная причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему США никогда не выйдут из переговоров: названа главная причина

Штаты не покинут переговорный процесс о завершении войны

сегодня, 19:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

США полностью потеряют статус мирового полицейского, если Белый дом действительно примет решение о выходе из переговоров по окончании российско-украинской войны.

Почему США никогда не выйдут из переговоров: названа главная причина

США не выйдут из переговоров. Фото из открытых источников

"Это будет обнуление авторитета Штатов. Вслед за Украиной статус гегемона Штаты потеряют в глазах Европы. Для Китая такое развитие событий будет означать большой шанс установить в мире свой авторитет. Из-за развязанной Трампом торговой войны влияние Штатов без того упало, а выход из переговоров окончательно похоронит его", — подчеркнул эксперт Илья Несходовский.

По его словам, у Китая есть все возможности, чтобы за 1-2 месяца остановить российско-украинскую войну.

"Для этого Пекину достаточно остановить сделки с Россией, прекратить закупки российской нефти и газа и поставить на паузу всю торговлю с РФ. Учитывая слабость российской экономики, Кремль вынужден будет мгновенно отказаться от продолжения войны", — назначил он.

По его мнению, если США вздумают выйти из переговоров, Китай воспользуется моментом, чтобы применить собственные рычаги для остановки войны.

"На этом фоне Китай получит сближение с ЕС и выход на европейские рынки, Европа – гарантии безопасности и защита от российской агрессии. Китай автоматически обретет статус главного миротворца в мире. Его авторитет вырастет в разы. Если Китай выступит главным миротворцем и приостановит войну в Украине, то мгновенно изменит отношение всего мира к себе. Все начнут говорить, что, мол, Трамп не смог остановить Путина, а Китай смог. Это полностью изменит расклад сил на геополитической карте мира. Убежден, что США не допустят такого провала, поэтому никогда не выйдут из переговорного процесса. Иначе Вашингтон совершит политическое самоубийство", — подытожил Илья Несходовский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vezha.com.ua/mizhnarodna-polityka/ssha-ne-vyjdut-z-peregovoriv/
Теги:

Новости

Все новости