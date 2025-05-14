Почему США никогда не выйдут из переговоров: названа главная причина

США полностью потеряют статус мирового полицейского, если Белый дом действительно примет решение о выходе из переговоров по окончании российско-украинской войны.

США не выйдут из переговоров. Фото из открытых источников

"Это будет обнуление авторитета Штатов. Вслед за Украиной статус гегемона Штаты потеряют в глазах Европы. Для Китая такое развитие событий будет означать большой шанс установить в мире свой авторитет. Из-за развязанной Трампом торговой войны влияние Штатов без того упало, а выход из переговоров окончательно похоронит его", — подчеркнул эксперт Илья Несходовский.

По его словам, у Китая есть все возможности, чтобы за 1-2 месяца остановить российско-украинскую войну.

"Для этого Пекину достаточно остановить сделки с Россией, прекратить закупки российской нефти и газа и поставить на паузу всю торговлю с РФ. Учитывая слабость российской экономики, Кремль вынужден будет мгновенно отказаться от продолжения войны", — назначил он.

По его мнению, если США вздумают выйти из переговоров, Китай воспользуется моментом, чтобы применить собственные рычаги для остановки войны.

"На этом фоне Китай получит сближение с ЕС и выход на европейские рынки, Европа – гарантии безопасности и защита от российской агрессии. Китай автоматически обретет статус главного миротворца в мире. Его авторитет вырастет в разы. Если Китай выступит главным миротворцем и приостановит войну в Украине, то мгновенно изменит отношение всего мира к себе. Все начнут говорить, что, мол, Трамп не смог остановить Путина, а Китай смог. Это полностью изменит расклад сил на геополитической карте мира. Убежден, что США не допустят такого провала, поэтому никогда не выйдут из переговорного процесса. Иначе Вашингтон совершит политическое самоубийство", — подытожил Илья Несходовский.