Почему США признают «справедливость» требований Кремля: что теперь ждет Украину

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что США готовы признать обоснованность требований России по "нерасширению НАТО на восток". Как считает политолог Дмитрий Шеренговский, речь идет не просто о сигнале об изменении политики. По его словам, это гораздо более глубокий симптом самоустранения из глобальной политики.

Украина НАТО

По словам эксперта, Келлог озвучивает концепт, с которым очень комфортно не только Кремлю, но и той части американского истеблишмента, который стремится к "нормализации" отношений с Москвой — за счет "переформатирования" ландшафта безопасности Европы. Под красивой оберткой "мирного урегулирования" речь идет об обмене — ограничить право Украины на союзников в обмен на прекращение огня. Но эта логика очень ложна, добавил эксперт.

Во-первых, говорит Шеренговский, НАТО – это не подарок, а оборонный выбор. Когда агрессор навязывает свою "зону интересов", это не беспокойство, а ультиматум. Украина, Грузия, Молдова, да и шире, стремились НАТО не потому, что кого-то провоцировали, а потому, что их туда гнали российские танки, отметил эксперт.

Во-вторых, по его словам, сам факт того, что устами Келлога США соглашаются дискутировать право третьих стран на вступление в Альянс — это шаг к отказу от принципа открытых дверей. А без этого принципа НАТО превращается из альянса безопасности в клуб ситуативных договоренностей между собой.

В-третьих, добавляет Шеренговский, тезис о том, что вступление Украины в НАТО "не в повестке дня" — это уже не новость. Но устами Трампа она приобретает другое значение: она становится предпосылкой "мира". И тут, уверен политолог, ключевая ошибка, потому что американцы до сих пор верят, что Россия воюет при каких-то условиях. На самом же деле она воюет за право диктовать правила. И любой компромисс лишь укрепляет ее уверенность, что так можно и дальше, добавил эксперт.

В-четвертых, Келлог отмечает, что эту позицию США разделяют еще не менее четырех стран НАТО. По словам эксперта, это попытка создать видимость консенсуса. Проблема лишь в том, что такая стратегия — кратчайший путь демонтажа самого НАТО. Ведь альянс, который не способен принимать новых членов, боится своих врагов и уходит от решений — уже не гарантия, а фикция, добавил он.

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