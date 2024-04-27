США приняли решение о продлении помощи ВСУ, потому что поняли, что путем непредоставления оружия не удастся всадить за стол переговоров Украину и Россию, считает политолог Олег Саакян.

США утвердили новый пакет помощи Украине. Фото из открытых источников

"Избирательная кампания в США выходит на финишную прямую. Очевидно, что запас прочности России значительно превосходит возможности Украины без западной помощи. В Штатах очевидно поняли, что попытка заставить Украину сесть за стол переговоров путем непредоставления оружия завершится не миром, а условным Афганистаном. Ожидания, что на финише избирательной кампании в США смогут заявить о недопущении третьей мировой и завершении войны в Украине, явно не оправдались бы. Вместо этого с Украины начали бы поступать кровавые картинки прорыва фронта и новых Буч, от чего не выиграли бы ни Джо Байден, ни Дональд Трамп", — заявил Олег Саакян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться", – пишет Deep State.