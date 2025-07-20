Почему Трамп изменил свою риторику по отношению к Путину: какая за этим скрывается опасность для Украины

Президент США Дональд Трамп мог изменить свою позицию по отношению к Украине не из соображений геополитики или интересов Соединенных Штатов, а из-за личного оскорбления российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал профессор Манхеттенского университета Игорь Айзенберг.

Трамп обиделся на Путина. Фото из открытых источников

Игорь Айзенберг в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что основная причина неожиданного изменения риторики Трампа по поводу войны России против Украины состоит в том, что Путин отказался отвечать взаимностью, несмотря на многочисленные уступки со стороны американского лидера.

"Я думаю, что Трамп обиделся на Путина после последнего их разговора по телефону, потому что кремлевский руководитель никак не хочет пойти ему ни на какие уступки. Ведь Трамп много сделал уступок Путину, но ничего не получил", — говорит профессор.

По его словам, в голове Трампа ничего не изменилось в отношении к Украине, а недавний ультиматум к России звучал только из-за обиды на Путина. Айзенберг также указывает, что новое отношение Трампа к военной поддержке Украины не является идеологическим сдвигом. По его мнению, президент США рассматривает поставки вооружения как коммерческую операцию, за которую платит Европа.

Айзенберг указывает, что это мнение разделяет и ряд американских политиков. Например, бывшая сенаторка-демократка Клер Маккаскилл заявила, что такое изменение позиции Трампа произошло не из-за заботы о национальных интересах США, а из-за личных эмоций относительно Путина.

Несмотря на неожиданные причины изменения позиции Трампа, эксперт считает, что такой поворот событий выгоден для Украины. В то же время, он предостерегает, что если у Трампа снова изменится настроение, поддержка может ослабнуть.

"Хотелось бы надеяться, что какая-то новая молния не пролетит через голову Трампа, что Путин не найдет повода, как нашел в мае в виде переговоров в Стамбуле, чтобы Трамп снова изменил свою точку зрения", — подытожил Айзенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о готовности Путина закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что президент Бразилии резко намекнул, что Трамп должен сидеть в тюрьме.