Почему Трамп изменил свою риторику по отношению к Путину: какая за этим скрывается опасность для Украины

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп мог изменить свою позицию по отношению к Украине не из соображений геополитики или интересов Соединенных Штатов, а из-за личного оскорбления российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал профессор Манхеттенского университета Игорь Айзенберг.
Трамп обиделся на Путина. Фото из открытых источников
Игорь Айзенберг в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что основная причина неожиданного изменения риторики Трампа по поводу войны России против Украины состоит в том, что Путин отказался отвечать взаимностью, несмотря на многочисленные уступки со стороны американского лидера.
По его словам, в голове Трампа ничего не изменилось в отношении к Украине, а недавний ультиматум к России звучал только из-за обиды на Путина. Айзенберг также указывает, что новое отношение Трампа к военной поддержке Украины не является идеологическим сдвигом. По его мнению, президент США рассматривает поставки вооружения как коммерческую операцию, за которую платит Европа.
Айзенберг указывает, что это мнение разделяет и ряд американских политиков. Например, бывшая сенаторка-демократка Клер Маккаскилл заявила, что такое изменение позиции Трампа произошло не из-за заботы о национальных интересах США, а из-за личных эмоций относительно Путина.
Несмотря на неожиданные причины изменения позиции Трампа, эксперт считает, что такой поворот событий выгоден для Украины. В то же время, он предостерегает, что если у Трампа снова изменится настроение, поддержка может ослабнуть.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о готовности Путина закончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что президент Бразилии резко намекнул, что Трамп должен сидеть в тюрьме.