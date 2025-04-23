Почему Трамп колеблется с поддержкой Украины: раскрыта настоящая политическая стратегия президента США

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не пересмотрит своего мнения относительно Украины, считая его слабым государством, в то время как Россию – мощным и выгодным для сотрудничества. Такое мнение высказал аналитик и директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина.

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Вряд ли Трамп изменит свои убеждения: Украина, по его мнению, не сможет дать столько, сколько обещает Россия. Он видит больше экономических выгод в сотрудничестве с Кремлем, в частности, в отраслях природных ресурсов", — отметил эксперт.

По словам Самуся, влиятельной фигурой в окружении Трампа является специальный представитель Стив Виткофф, неоднократно посещавший Москву и контактировавший с Владимиром Путиным. Именно он, по мнению аналитика, убеждает Трампа в доходности будущих контрактов с российскими структурами.

"Речь идет о разработке золота, алмазов, энергоносителей, редкоземельных металлов — всех ресурсов, которые могут приносить большие прибыли. Главное — склонить Украину к капитуляции, и тогда "двери" к этим ресурсам откроются", — добавил Самусь.

В то же время он подчеркнул, что в ближайшем окружении Трампа есть и те, кто понимает масштаб угрозы подобной политики. В частности, государственный секретарь Марк Рубио, имеющий более критическое отношение к Москве. Но его влияние на президента ограничено.

"Очевидно, администрация Трампа поделена: есть те, кто мыслит стратегически и понимает последствия. В случае провала политики в отношении Украины республиканцы могут столкнуться с катастрофическим падением поддержки на довыборах 2026 года, что скажется на их роли в Сенате и Палате представителей", — предостерег эксперт.

Портал "Комментарии" писал, что кремлевский диктатор Владимир Путин в марте передал Дональду Трампу картину, на которой тот изображен в момент героического поднятия кулака после покушения в Пенсильвании в июле 2024 года.