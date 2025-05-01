Почему Трамп не смог договориться с Путиным: что не так с российским диктатором

Общественный деятель Михаил Ходорковский объяснил, почему тактика хорошего отношения президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину не имела успеха. По его словам, это объясняется отличием западных представлений с российским миром бандитизма.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Михаил Ходорковский в интервью BILD рассказал, почему, по его мнению, Трамп до сих пор не договорился с Путиным несмотря на постоянные льстивые заявления американского президента к российскому диктатору.

"Трамп, на мой взгляд, пережал с демонстрацией хорошего отношения и не дожал с демонстрацией силы. В результате Путин считает, что он может улучшать свои позиции на переговорах бесконечно. Трамп в данном случае немножко оказался в плену западных представлений о взаимодействии государственных деятелей — типа, что если я явно человеку делаю очевидно полезные для него вещи, то этот человек тоже должен сделать мне какие-то шаги", — указывает Ходорковский.

По его словам, подобный вариант взаимоотношений не работает на Путина. Как объясняет Ходорковский, российский диктатор сформирован в мире бандитизма конца прошлого столетия.

"С точки зрения бандита это не так: если ты делаешь мне шаги навстречу, но при этом не демонстрируешь силу, это значит, что ты по каким-то причинам слаб... Путин все-таки человек из Питера 90-х, это представитель российского Чикаго — ну такой или бандит, или приблатненный мент, в общем, очень понятен типаж. Это типаж, о котором разговор с добрым словом, но без пистолета почти никогда не работает", – добавил Ходорковский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Ходорковский прогнозирует мрачное окончание войны в Украине.

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