Почему Трамп сможет договориться о длительном мире: объяснение Вэнса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал усилия Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Он считает мир в Европе близкой перспективой.

Вэнс о переговорах с РФ. Фото из открытых источников

По мнению вице-президента США, Трамп – опытный переговорщик, а избранный им формат диалога с россиянами – верный.

"Они спрашивают, почему мы говорим с Россией. А как закончить войну, если не говорить с Россией? Надо говорить со всеми, кто воюет, если вы действительно хотите положить конец конфликту. Я знаю, что президент этого хочет", – заявил Джей Ди Вэнс.

По словам Джей Ди Венса, Дональд Трамп хочет принести длительный мир в Европу, а не просто "остановить войну сейчас, чтобы через месяц она началась снова".

"Президент совершенно прав. Мир – в интересах России, Украины, Европы, а самое главное – американского народа. И он будет бороться за это до конца своего срока. Я действительно верю, что мы находимся в шаге от мира в Европе впервые за три года. Потому что из Овального кабинета сейчас говорит лидер, которого в нашей стране не было четыре года", – заявил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на данном этапе важнейший вызов, стоящий перед Украиной, — стабилизация линии фронта, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин. "Я не буду писать, что думаю по поводу Трампа и его последних заявлений, потому что на сегодняшний день есть тема более важная — стабилизация линии фронта. От нее зависит все остальное", — он. По словам офицера ВСУ, для украинцев сейчас будет наконец-то легче понять, что единственный залог безопасности государства — это наша армия, в поддержку которой нужно вкладывать все силы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Пит Гегсет приказал руководству Пентагона и Вооруженных сил США разработать планы ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих 5 лет, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на меморандум Гегсета и информированных чиновников. Отмечается, что намерения сократить оборонные расходы ранее лично поддержал Дональд Трамп.