Почему Трамп сокращает дедлайн по прекращению войны в Украине: кому адресованы его месседжи

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп дал Путину времени до середины следующей недели, чтобы продемонстрировать готовность прекратить войну против Украины. В четверг, если ничего не изменится, США должны ввести первый этап санкций в отношении нефти. Действительно ли это заявление больше ориентировано на Индию и Китай, а не на Путина? Почему РФ, если не брать во внимание выпады Медведева, пока ограничивается лишь сухой реакцией Пескова о том, что "Кремль принял к сведению заявление президента Трампа"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний говорит, что на самом деле заявление Дональда Трампа ориентировано на всех вместе.
Он продолжает, если россияне начнут консервировать свои скважины, их потом очень сложно будет восстановить. А, если сложно восстановить, то Китай теряет дополнительный резерв нефти, которая идет по сухопутному пути.
При этом Тарас Загородний обратил внимание, что торговые соглашения сейчас рассматривают в такую краткосрочную перспективу, а сами переговоры, как "передышку" перед грядущей войной США против Китая.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий говорит, что Дональд Трамп уже оставил демонстративный оптимизм по результативности своих решений. Теперь он прямо говорит, что Путин хочет продолжать войну. При этом президент США размышляет, что пошлины США могут как повлиять на россиян, так могут и не повлиять. Однако отступать Трамп не намерен – независимо от наличия хоть положительных, хоть негативных последствий.
Алексей Голобуцкий отметил, что в общем-то Трамп сейчас больше ориентируется на ответ на свои шаги Индии и Китая, и немного Бразилии, как главных покупателей подсанкционной российской нефти.
Что касается реакции Кремля, то Алексей Голобуцкий говорит, что пока она уложилась в короткие реплики Пескова, который дважды повторил, что они "приняли заявление президента Трампа".
Читайте также на портале "Комментарии" — что будет после 10-дневного ультиматума Трампа: к чему готовиться Киеву.