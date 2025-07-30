Почему Трамп сокращает дедлайн по прекращению войны в Украине: кому адресованы его месседжи

Президент США Дональд Трамп дал Путину времени до середины следующей недели, чтобы продемонстрировать готовность прекратить войну против Украины. В четверг, если ничего не изменится, США должны ввести первый этап санкций в отношении нефти. Действительно ли это заявление больше ориентировано на Индию и Китай, а не на Путина? Почему РФ, если не брать во внимание выпады Медведева, пока ограничивается лишь сухой реакцией Пескова о том, что "Кремль принял к сведению заявление президента Трампа"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Переговоры рассматриваются, как передышка, перед грядущей войной США против Китая

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний говорит, что на самом деле заявление Дональда Трампа ориентировано на всех вместе.

"Вот уже я вижу, что пошли пошлины по Индии за покупку российской нефти. И в том числе, по Китаю. Но там же уже идут разговоры и по поводу Бразилии. Это речь идет о Европе, которая продолжает покупать нефть и газ российский. Я думаю, что у Трампа задача сейчас – сделать так, чтобы Китай прекратил покупку российской нефти вообще, для того, чтобы россияне начали консервировать свои скважины", – отметил эксперт.

Он продолжает, если россияне начнут консервировать свои скважины, их потом очень сложно будет восстановить. А, если сложно восстановить, то Китай теряет дополнительный резерв нефти, которая идет по сухопутному пути.

"Это очень важно для США, учитывая перспективы будущей войны против Китая, в которой Пекин не сможет быстро получить дополнительные ресурсы из России. Вот поэтому, я думаю, именно такая ключевая задача стоит. Ну, и плюс – это рычаг давления на Китай во время переговоров сейчас по торговому соглашению", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом Тарас Загородний обратил внимание, что торговые соглашения сейчас рассматривают в такую краткосрочную перспективу, а сами переговоры, как "передышку" перед грядущей войной США против Китая.

Трамп сейчас больше ориентируется на ответ на свои шаги Индии и Китая, и немного Бразилии

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий говорит, что Дональд Трамп уже оставил демонстративный оптимизм по результативности своих решений. Теперь он прямо говорит, что Путин хочет продолжать войну. При этом президент США размышляет, что пошлины США могут как повлиять на россиян, так могут и не повлиять. Однако отступать Трамп не намерен – независимо от наличия хоть положительных, хоть негативных последствий.

"На фоне роста стоимости нефти в последние дни (до $71) это не звучит, как революционное заявление или драматическое обещание обвалить цены. Если Америка вкинет дополнительные объемы, стоимость нефти просто немного просядет до предыдущих значений. Так что Америка не отказывается от высоких заработков, когда заявляет о намерении увеличить добычу", – отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий отметил, что в общем-то Трамп сейчас больше ориентируется на ответ на свои шаги Индии и Китая, и немного Бразилии, как главных покупателей подсанкционной российской нефти.

"С Китаем по итогам переговоров в Стокгольме как раз продлили "таможенное перемирие" еще на 90 дней. Путина, похоже, уже отнесли к объектам и инструментам глобальной игры", – отметил политтехнолог.

Что касается реакции Кремля, то Алексей Голобуцкий говорит, что пока она уложилась в короткие реплики Пескова, который дважды повторил, что они "приняли заявление президента Трампа".

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