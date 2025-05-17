Почему Трамп возобновил свою старую пластинку о "картах" Зеленского и путинских танках

Европейские лидеры предприняли героическую попытку втянуть Дональда Трампа в антипутинскую коалицию, поддержав его предварительную прихоть о прямых переговорах между Украиной и РФ. Поговорив с ними, Трамп подыграл, подняв ставку вслед за Зеленским, но ставка не сыграла. Формально это давало Трампу основание признать, наконец, что это Путин "не желает мира". Но это означало не только курс на санкции, но и признание того, что он, Трамп, в этой ситуации чего-то хотел и ему "не удалось". На это президент США согласиться не смог. Об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель, блогер Алексей Паныч.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Блогер отмечает, признать, что его ставка не сработала, а план провалился – это больно для самолюбия и вредно для имиджа лица, не знающего поражений и неудач, потому что не признает их – это краеугольный камень Трампового мировоззрения.

"Вот почему, вернувшись домой, Трамп возобновил свою старую пластинку о "картах" Зеленского и путинских танках. И так вывел Путина из тщательно подготовленной европейцами ловушки. Поскольку Трамп эту мантру повторяет не постоянно, но с определенной периодичностью, я уверен, что кто-то в его ближайшем окружении, например, Дональд Трамп-младший, повторяет это постоянно", – отметил аналитик.

По его словам, все, что остается украинцам, пытаться создать для Трампа ситуацию, когда непринятие "адских санкций" против РФ будет для его имиджа такой угрозой, что она перевесит нежелание Трампа их принимать. А еще нужно дождаться, пока прояснится, о чем именно Трамп договорился с саудитами. То, что эти их переговоры имеют прямое отношение и к нашей войне, самоочевидно. Суть договоренностей публично объявлять никто не будет, но она сама собой проявится в ближайшие недели и месяцы.

Также издание "Комментарии" сообщало – казалось, что российский диктатор Владимир Путин очень рисковал, когда сначала начал всячески мешать продвижению американских инициатив по прекращению огня в Украине, а затем и вовсе проигнорировав переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые, что интересно, сам инициировал. Риск оказался оправданным, он не только не нарвался на новые санкции Запада, но получил очередную порцию комплиментов от президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале Financial Times.



