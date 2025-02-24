Почему Трамп выполняет все прихоти Путина: названа причина

После фактического перехода Дональда Трампа на платформу Владимира Путина с ним нельзя заключать никаких "сделок", считает политолог Владимир Горбач.

Дональд Трамп

"Это будут даже не соглашения с дьяволом, это будут сделки с врагом", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он убежден, что ничего полезного для Украины от Трампа и его администрации Украина уже не получит, независимо от того, как она дальше будем себя с ним вести.

"Трамп на самом деле реализует повестку дня нашего врага – Путина. Образ российского диктатора является ролевой моделью мирового лидера в воображении нынешнего президента США. Он хотел бы быть таким, как Путин, подражать ему в действиях, не быть ограниченным государственными институтами у себя дома и принципами и правилами во внешнем мире", — говорит Горбач.

По его словам, первый месяц правления Трампа четко показал, что он хочет обладать абсолютной властью на абсолютный произвол. Понятно, что в таких условиях не может быть никаких соглашений, потому что будет покорение в обмен на рабство.

"Итак, лучшей и продуктивной формой общения с ним и его администрацией мне видится игнор. Не заискивать, не уступать, но и не нападать, не отвечать уколом на укол", — говорит политолог.

Он рекомендует игнорировать Трампа и его чиновников и ничего с ними не подписывать. Также политолог считает, что личные встречи с американцами тоже уже ничего не изменят.

"Общаться с ним при необходимости только через третьих лиц, преимущественно из Европейского союза. Пока этого не поймут все наши партнеры в Европе и Америке и пока из Трампа не выйдет весь пар. Все остальное – путь к катастрофе", — подытожил Горбач.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что два топ-чиновника США отказались называть Россию агрессором.



