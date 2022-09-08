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Почему у Путина одни провалы во время войны в Украине: ЦРУ об агрессии РФ

РФ заплатит "очень высокую цену" за начатую против Украины войну

сегодня, 21:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Российская Федерация будет платить "очень высокую цену" за начатое против Украины в феврале этого года военное вторжение.

Почему у Путина одни провалы во время войны в Украине: ЦРУ об агрессии РФ

У Путина во время войны одни провалы (фото из открытых источников)

Об этом сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов глава ЦРУ Билл Бернз, сообщает CNN.

"Я думаю, если вы сейчас сделаете шаг назад, то трудно будет увидеть в этом послужном списке войны – послужном списке Путина – что-то другое, кроме провала", — подчеркнул руководитель Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки.

По словам директора американского ЦРУ, военное вторжение нанесло непоправимый ущерб экономике Российской Федерации и самим жителям этой страны.

"Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного промежутка времени", – выразил свое мнение глава ЦРУ.

Также Билл Бернз дал оценку контрнаступлению Вооруженных сил Украины на оккупированной россиянами Херсонщине. Глава американского ЦРУ сказал, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что В Беларуси идут учения по "освобождению территорий": грозит ли это пограничным регионам страны.

 Соседняя Беларусь не готовится участвовать в военном вторжении России против нашей страны. В частности, по состоянию на четверг это не отслеживается. Такова оценка представителей украинского Генштаба сейчас, когда в соседней стране сегодня стартовали военные учения белорусских военных формирований, которые отрабатывают "освобождение захваченных территорий". Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, проводя брифинг по этому поводу.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-09-08-22/index.html
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