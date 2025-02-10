Почему у Трампа проснулся интерес к Украине: при чем здесь Китай

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Кравцев Сергей
Украинские полезные ископаемые, особенно некоторые редкие элементы, нужны США в глобальном противостоянии с Китаем, поэтому Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы Киев сохранил контроль над залежями, которым грозит российская оккупация. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В материале отмечается, что Украина имеет некоторые залежи более 20 редкоземельных элементов, в том числе церия и лантана, которые жизненно важны для ряда современных технологических отраслей, как производство телевизоров с плоским экраном или энергоэффективных лампочек. Но гораздо важнее значительные запасы титана, необходимого для аэрокосмической и оборонной промышленности, и лития, который является основой для аккумуляторов в современной электронике и электромобилях. И оба эти металла соблазняют Трампа, пишет The Telegraph. Собственно по этой же причине новый президент США заявил о желании "получить" богатую минералами Гренландию.
Вместе с тем, как говорят эксперты, минеральные богатства Украины никогда не являлись основным мотивом для Владимира Путина, когда он решался на агрессию.
Он замечает, что захват этих ресурсов мог быть стратегическим бонусом для Путина, но Россия и так владеет огромными собственными запасами полезных ископаемых и до сих пор не смогла эффективно использовать ресурсы на уже оккупированной украинской территории.
Следовательно, если ресурсы Украины не очень-то нужны России, для Трампа они наоборот важны в контексте его планов геополитического сдерживания Китая. Сейчас Пекин контролирует около 90% переработки редкоземельных элементов в мире и лидирует в переработке других важнейших минералов, в частности лития, кобальта и графита.
Украина до российского вторжения была ведущим производителем графита в мире. Этот ключевой минерал используется в аккумуляторах электромобилей и в производстве стали. Если Трамп выполнит планы ввести более высокие пошлины на графитовые аноды из Китая, Украина может стать ключевым поставщиком как для Европы, так и Америки.
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