Почему у Трампа проснулся интерес к Украине: при чем здесь Китай

Украинские полезные ископаемые, особенно некоторые редкие элементы, нужны США в глобальном противостоянии с Китаем, поэтому Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы Киев сохранил контроль над залежями, которым грозит российская оккупация. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что Украина имеет некоторые залежи более 20 редкоземельных элементов, в том числе церия и лантана, которые жизненно важны для ряда современных технологических отраслей, как производство телевизоров с плоским экраном или энергоэффективных лампочек. Но гораздо важнее значительные запасы титана, необходимого для аэрокосмической и оборонной промышленности, и лития, который является основой для аккумуляторов в современной электронике и электромобилях. И оба эти металла соблазняют Трампа, пишет The Telegraph. Собственно по этой же причине новый президент США заявил о желании "получить" богатую минералами Гренландию.

Вместе с тем, как говорят эксперты, минеральные богатства Украины никогда не являлись основным мотивом для Владимира Путина, когда он решался на агрессию.

"Я сомневаюсь, что Владимир Путин сидел и думал: "У Украины есть все эти ресурсы, я собираюсь их забрать" – это чушь", — сказал изданию эксперт по вопросам энергетической безопасности в британском аналитическом центре RUSI Дэн Маркс.

Он замечает, что захват этих ресурсов мог быть стратегическим бонусом для Путина, но Россия и так владеет огромными собственными запасами полезных ископаемых и до сих пор не смогла эффективно использовать ресурсы на уже оккупированной украинской территории.

Следовательно, если ресурсы Украины не очень-то нужны России, для Трампа они наоборот важны в контексте его планов геополитического сдерживания Китая. Сейчас Пекин контролирует около 90% переработки редкоземельных элементов в мире и лидирует в переработке других важнейших минералов, в частности лития, кобальта и графита.

Украина до российского вторжения была ведущим производителем графита в мире. Этот ключевой минерал используется в аккумуляторах электромобилей и в производстве стали. Если Трамп выполнит планы ввести более высокие пошлины на графитовые аноды из Китая, Украина может стать ключевым поставщиком как для Европы, так и Америки.

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