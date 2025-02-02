Почему у Трампа заговорили о выборах в Украине: может ли это быть элементом давления на Киев

На сегодняшний день нет информации о том, что вот-вот могут начаться переговоры и может быть установлен режим прекращения огня в Украине. Напротив, Россия продолжает усиливать эскалацию. И на этом фоне появляется новость агентства Reuters о том, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы до конца года. Такое заявление сделал спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Почему вновь подымается тема выборов? Может ли она быть элементом давления на Украину, как со стороны США, так и со стороны РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Украине. Фото из открытых источников

Необходимо нейтрализовать тактические переговорные ловушки со стороны россиян

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отметил, заявления спецпредставителя Трампа по переговорам по завершению российско-украинской войны генерала Кита Келлога (в интервью агентству Reuters) о необходимости проведения в Украине президентских и парламентских выборов до конца года вызвали больший резонанс. Правда, уточняет эксперт, текст, опубликованный Reuters, — это не классическое интервью (с вопросами и ответами), а статья, где цитируются Келлог, американские, российские и украинские “источники”, некоторые из них цитируются анонимно.

"Первое, что нужно иметь в виду в связи с заявлениями Кита Келлога, это не политическое указание, а мнение, высказанное в интервью. Но раз он об этом сказал, значит это кому-то и почему-то нужно. Второе важное обстоятельство. Он не сказал, что выборы в Украине обязательно должны быть проведены до конца года. Он привязал проведение выборов в Украине к договоренностям о прекращении огня и вообще к переговорам о прекращении огня. И именно это имеет значение, а не просто пожелание (или требование?) провести выборы в Украине. Хорошо, что Келлог понимает, что у нас есть закон, запрещающий проведение выборов во время войны, и что для проведения выборов необходимо прекращение огня. Но есть целый ряд рисков привязки выборов в Украине к переговорному процессу в Украине. И плохо, что Келлог этого не учитывает. В статье Reuters об этих рисках упоминается (со ссылкой на анонимный источник в украинском правительстве)", – отметил политолог.

Владимир Фесенко подчеркивает, третье принципиальное обстоятельство. Выборы в Украине (и президентские, и парламентские, и местные) неизбежно состоятся, как только закончится война. При этом на подготовку к выборам понадобится некоторое время – не меньше 3-4 месяцев, а по мнению экспертов – не менее полугода. Проблема не в отсутствии выборов, а в продолжении войны.

"Почему вновь подымается тема выборов в Украине? Самое простое объяснение – эта тема популярна у республиканцев, особенно у сторонников Трампа. Еще в 2023 году сенатор Линдси Грэм (республиканец и сторонник Трампа) высказался за проведение выборов в Украине даже во время войны. Тогда это вызвало в нашей стране всплеск эмоций и бурную дискуссию о возможности выборов во время войны. Изучение общественного мнения показало, что абсолютное большинство украинцев против выборов во время войны. С этой позицией публично согласился и президент Зеленский. В итоге проведение президентских выборов в Украине было отложено на период после завершения войны. Но у сторонников Трампа эта идея остается популярной. И Кит Келлог также говорит агентству Reuters, что "большинство демократических стран проводят выборы во время войны”. Утверждение весьма спорное, но значимо, что генерал Келлог его озвучивает", – отметил эксперт.

Владимир Фесенко подчеркивает, вне всякого сомнения тема выборов в Украине подымается в связи с переговорами об окончании войны в Украине, о чем говорит и сам Кит Келлог. Он, правда, не говорит, что эту тему подымает Россия. Но в статье Reuters эта версия обсуждается, и не безосновательно.

"У меня нет сомнений, что эту тему провоцирует Россия. И похоже, что американцы не совсем понимают эту игру Кремля, раз ведутся на такую тему. Может ли тема выборов быть элементом давления на Украину, как со стороны США, так и со стороны РФ? Конечно, может, особенно со стороны РФ. Учитывая настроения в администрации Трампа, США также могут присоединиться к этому давлению. Поэтому нашим переговорщикам надо учитывать этот сценарий и готовиться к нейтрализации провокаций с российской стороны", – отметил политолог.

Что касается рисков, которые могут возникать в связи с продвижением темы выборов в Украине со стороны Кремля, то, по мнению Владимира Фесенко, самый первый риск – это то, что Кремль попытается навязать американцам тезис о нелегитимности украинской власти и необходимости проведения выборов уже во время войны.

"Однако проведение выборов во время войны расколет украинцев по политическим лагерям и ослабит наше сопротивление российской агрессии. Потенциально может возникнуть и риск политической дестабилизации во время выборов или по их итогам. Учитывая все проблемы проведения выборов во время войны, их результаты всегда можно поставить под сомнение. В том числе это могут сделать и в Кремле, чтобы продолжать войну против Украины. Поэтому ни в коем случае нельзя соглашаться на проведение выборов во время войны, да еще и по требованию России. Во-вторых, если выборы в Украине будут предметом договоренностей с Россией, тогда Кремль с очень высокой вероятностью будет требовать участия в этих выборах пророссийских политических сил, в том числе и Медведчука. Можно представить, какую реакцию это вызовет в Украине. И вряд ли Украина согласится на такое требование Кремля. В свою очередь Россия может использовать этот отказ для обвинений в адрес Украины, что Киев срывает договоренности и мирные переговоры. И такая ситуация будет использоваться для того, чтобы спровоцировать острые противоречия между США и Украиной в процессе переговоров, и подставить нас перед американцами. Именно поэтому идет речь о переговорной “ловушке Кремля” по теме выборов. И об этой ловушке надо заранее предупреждать американских переговорщиков", – говорит эксперт.

По его словам, есть и третий аспект – потенциальный риск есть в связи с трехэтапным подходом американцев к мирным переговорам (сначала договоренность о прекращении огня, затем выборы в Украине, а на третьем — "более длительное соглашение").

"Как это не парадоксально, но Украину вполне устроит просто соглашение о прекращении огня и обмене пленных. А вот Россия хочет заключения "более длительного соглашения", мирного договора, в котором намерена принудить Украину к обязательствам по признанию российского статуса над территориями, которые РФ оккупировала и аннексировала в Украине, к нейтральному статусу и отказу от претензий на вступление в НАТО, к демилитаризации (сокращению ВСУ в несколько раз) и “денацификации”. Естественно, Украину такой подход категорически не устраивает. Правда, я сильно сомневаюсь, что Кремль согласится на “перемирие” на время мирных переговоров. За время войны против Украины (с 2014 года) Путин всегда использовал военное давление на переговорный процесс", – отметил эксперт.

По его мнению, тема выборов не будет главной на мирных переговорах. И ее не стоит чрезмерно опасаться. Но нельзя ее и игнорировать.

"Необходимо и до, и во время мирных переговоров нейтрализовать тактические переговорные ловушки со стороны россиян. Ну, а наших американских партнеров надо убедить, что выборы в Украине обязательно состоятся, но только после устойчивого прекращения огня", – резюмировал Владимир Фесенко.

В Администрации Трампа есть четкие нарративы в отношении Украины и так называемой России

Дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан отметил, что теперь маски окончательно сняты. После того, как генерал Келлог заговорил о выборах, стало очевидным, что у Администрации Трампа есть четкие нарративы в отношении Украины и так называемой России. И они очевидно не в пользу украинцев. По крайней мере, по состоянию на сейчас.

"Первое. В Вашингтоне нет сомнений в легитимности Путина и его власти в целом. А к президенту Зеленскому и нынешней власти в Украине вопрос есть. Следовательно, там думают о том, как добиться перезагрузки ключевых политических институтов в Киеве через выборы. Второе. В ближайшее время контактов на самом высоком уровне между Киевом и Вашингтоном не планируется. Как и по линии так называемых "ключевых менеджеров" президента Зеленского. Максимум, на что остается рассчитывать, – это на работу по дипломатическим каналам, и, вероятно, по линии спецслужб. Третье. россияне переигрывают нас в работе с американцами. И то несмотря на то, что сразу после выборов мы были в явно выигрышной позиции по сравнению с ними. Кто провалил работу за последние 2-3 месяца — остается только догадываться. Скорее всего, здесь коллективная ответственность многих наших игроков, — отметил эксперт.

Он добавляет, есть еще и четвертый момент – помощь от США на паузе, не исключено, что и военная. Заключенные ранее контракты будут выполняться. Однако новых ждать пока не приходится.

"Пятое. Кремль торжествует. Там ощутили кровь. И поднимают каждый день ставки в большой геополитической игре с американцами еще выше. Ценой нас, украинцев. Поэтому ни о какой паузе в военных действиях речь не идет. Более того, пытаются бить все более чувствительно, особенно по нашим мирным городам, и инвестируют все больше в ИПСО. Цель очевидна – открыть второй фронт против Украины внутри Украины, руками самих (недовольных/недальновидных/не в меру амбициозных и т.п.) украинцев, чтобы показать американцам и европейцам, что поддерживать нас не имеет смысла, у нас все рушится со всех сторон само собой, государства скоро не станет", – отметил эксперт.

Вадим Трюхан заметил, что единственное, что играет в нашу пользу, — все потуги россиян пока особого эффекта не имеют. Украина имеет запас прочности, несмотря ни на что, до сих пор стоит и наносит серьезные потери оккупантам. Хотя делать с каждым днем это будет все сложнее.

"Итак. Ситуация не из простых. Реагировать следует на предупреждение, не ждать объявленных решений в Вашингтоне или где-либо. И простых политических заявлений на "единственном марафоне" или где-нибудь в "давосах" будет явно недостаточно. А вот что делать… пока пока комментировать не буду. Это дело тех, кто у власти. Хотя первоочередные шаги давно всем очевидны", – подытожил дипломат.

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