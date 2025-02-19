Почему Украина и Зеленский стали бесить Трампа: неожиданный ответ

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Ткачик Олеся
Дональд Трамп заявил, что рейтинг президента Владимира Зеленского составляет всего 4%. Как подчеркнул военный эксперт Игаль Левин, это – полный бред.
Зеленский и Трамп
По его словам, вполне очевидно, что новая администрация США, спасая Россию, видит в Украине препятствие, особенно в Зеленском и его правительстве. Эксперт подчеркнул, что большая война идет сейчас вопреки, так как западники в 2022 году отдали Украину на съедение РФ. И Зеленский не сбежал, в армия Украины смогла дать отпор армии России.
По его словам, сейчас Украине и ее руководству нужно максимум сил, считает эксперт. По его словам, нужно не идти на поводу ни у США, ни у кого бы то ни было.
Также он считает, что украинскому обществу необходимо сплотиться — вокруг своей власти, своего государства и своей армии.
Он подчеркнул, что если кто-то во время войны критикует правительство или другие власти и призывает их сменить, то это либо враг, либо пособник врага.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп заявил о том, что разочаровался в Украине и требует проведения выборов.
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