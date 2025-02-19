Почему Украина и Зеленский стали бесить Трампа: неожиданный ответ

Дональд Трамп заявил, что рейтинг президента Владимира Зеленского составляет всего 4%. Как подчеркнул военный эксперт Игаль Левин, это – полный бред.

Зеленский и Трамп

По его словам, вполне очевидно, что новая администрация США, спасая Россию, видит в Украине препятствие, особенно в Зеленском и его правительстве. Эксперт подчеркнул, что большая война идет сейчас вопреки, так как западники в 2022 году отдали Украину на съедение РФ. И Зеленский не сбежал, в армия Украины смогла дать отпор армии России.

"Это война — война вопреки, а не по плану. И именно это бесит американское руководство сейчас. Те, кто живут сделками — планировщики — они любят планы, договоры, схемы, контракты. Сделка между Западом и РФ в феврале 2022 года пошла не то что не по плану — она создала отдельную ветку альтернативной истории", — говорит Левин.

По его словам, сейчас Украине и ее руководству нужно максимум сил, считает эксперт. По его словам, нужно не идти на поводу ни у США, ни у кого бы то ни было.

"Украина может сказать большое спасибо американцам за уже оказанную помощь и вежливо отметить, что советы ей не нужны. Она сама решит, как воевать, кого и когда выбирать и что делать с Россией", — подчеркнул Левин.

Также он считает, что украинскому обществу необходимо сплотиться — вокруг своей власти, своего государства и своей армии.

"Одно дело, когда вас хотят разобщить русские — оно-то понятно, они враги. Но совсем другое дело, когда вас хотят разобщить "партнеры" (а эти заявления Трампа никак иначе не трактовать). Сплотиться не потому, что власти ох*енные, а государство п*здатое, а потому что другого у вас нет", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что если кто-то во время войны критикует правительство или другие власти и призывает их сменить, то это либо враг, либо пособник врага.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп заявил о том, что разочаровался в Украине и требует проведения выборов.



