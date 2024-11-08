Почему Украине не стоит надеяться на мирный план Трампа: с чем уже вышел прокол

Не исключено, что победитель выборов в США Дональд Трамп действительно попытается найти быстрое решение для окончания войны в Украине, которое не выглядело бы как победа России. Однако предыдущий опыт "трамповской дипломатии" говорит о том, что такие попытки могут обернуться провалом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в редакционной статье авторитетного британского издания The Guardian.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Британские журналисты отмечают, что Трамп не хочет, чтобы после заключения мира между Украиной и РФ все говорили, что Владимир Путин смог обмануть ему голову. Трамп любит, когда его хвалят как сильного лидера, отмечают британцы.

Между тем, The Guardian обращает внимание, что первый президентский термин Трампа уже показал, чего на самом деле стоят его дипломатические таланты. Издание ссылается на печально известные переговоры Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ином в 2019 году, закончившиеся фактически ничем.

К тому же Трамп имеет репутацию человека, слишком доверяющего слову, "которое ему шепнут на ухо" в последний момент. При этом он не любит разбираться в деталях и не любит, когда военные влияют на его решение.

В связи с этим в The Guardian опасаются, что мирные усилия Трампа сведутся к формуле, которую во время предвыборной гонки озвучил его напарник по выборам, новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс: заморозить войну на текущей линии фронта и не пускать Украину в НАТО .

"Поразительно похоже на рецепт господина Путина", – отмечают британские журналисты.

Также в The Guardian опасаются, что победа Трампа на фоне крушения правительственной коалиции в Германии вдохновит европейских правых популистов, что поставит под угрозу еще и европейскую военную помощь Украине, которая сейчас сопоставима по объемам с помощью от США.

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