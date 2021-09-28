Почему в США кафе не будет пускать подростков без родителей

Подростки плохо себя ведут и не реагируют на замечания, фото Facebook

Через недопустимое поведение несовершеннолетних американцев не будут пускать в кафе без родителей. Об этом сообщили на странице заведения питания Red Rooster Burgers & Brew в Facebook.

Кафе, где продают фаст-фуд, расположено в Калифорнии. Теперь туда не будут приходить несовершеннолетние до 18 лет без взрослых. В сообщении говорится, что это вынужденный шаг, ведь дети вели себя ужасно.



Дети курили марихуану в туалетах кафе, занимались там сексом и оставляли п резервативы, разрисовывали стены в туалетах.

Также закрывались там, сидели на пеленальных столиках. А еще молодежь громко общалася с употреблением нецензурной брани, что мешало другим гостям.

Дети катались на скейтбордах на внутреннем дворике несмотря на просьбы персонала прекратить такие развлечения. Также курили электронные сигареты в кафе, продавали сигареты друг другу. Молодежь часто бросалась картофелем фри и разбрызгивала кетчупы, горчицу друг на друга, по стенах и столах. Подростки клали ноги на столы, уничтожали игровые фрагменты в помещении.

После двух лет замечаний и внедрений ограничений бургерная была вынуждена запретить посещение заведения детям без родителей. Ведь все другие методы воздействия оказались не эффективными.



В тексте говорится, что подростки даже воровали напитки из холодильника кафе и вообще вели себя неуважительно по отношению к взрослым и персоналу. Кроме того, молодежь ночью прибегает к актам вандализма — разрушает отделки зданий, разбивает витрины. Поэтому заведение вынуждено установить камеры наблюдения на улице для защиты имущества.

Как сообщал портал "Комментарии", мать оставила без присмотра ребенка в Харьковской области и тот трагически погиб. Инцидент произошел 27 сентября на пляже у реки Северский Донец.





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