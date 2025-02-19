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Почему в США требуют провести выборы: неожиданное объяснение

В США хотят, чтобы Украина выполняла соглашение о мире, поэтому и настаивают на выборах перед ее заключением

19 февраля 2025, 15:31
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Ткачик Олеся

Глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак объяснил логику американцев, почему они тему выборов привязывают к теме мирных переговоров. По его словам, он состоит в том, что человек, который подпишет документ, мирный договор с Россией, должен в будущем этот договор выполнять. Кто бы этим лицом ни был – Владимир Зеленский, Валерий Залужный и тому подобное.

Почему в США требуют провести выборы: неожиданное объяснение

США и Украина

"У американцев боязнь, что новый президент может отказаться выполнять соглашение и вся работа по урегулированию пойдет коту под хвост. Потому и выдуман предварительный алгоритм: сначала остановка военных действий, потом – выборы, следующим этапом – подготовка и подписание соглашения", — говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, каждый из элементов этого алгоритма имеет подводные камни.

Почему это может оказаться интересным для России? Она как раз хочет паузу для перегруппировки войск и наращивания армии. С тем, что если сорвется третий этап – возобновить свои военные действия в стране, которая еще будет уставшей и избирательной кампанией", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп настаивает, чтобы в Украине прошли выборы. Впрочем, законодательство Украины запрещает проводить выборы во время войны. Поэтому, чтобы эти выборы провести, есть всего два варианта. Первый вариант, изменить законодательство, что очень непросто, особенно учитывая тот факт, что нужно вносить изменившуюся Конституцию. Второй вариант, который позволит провести выборы – это отмена военного положения. А это означает процесс частичной демобилизации, ставящий под угрозу оборону на линии сопротивления. Но и здесь есть подводные камни – как тогда будут голосовать военные?




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Источник: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/pfbid033KBj3Fbq7ZVPAGWzjipTLg2JbBMLrrNpmCEmxSmapMYirZvDtj94cVibFLzAay3ml
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