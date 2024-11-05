Почему выборы в США проходят всегда во вторник

Раньше каждый штат мог голосовать в разные даты. Чтобы обеспечить согласованность результатов и избежать хаоса, Конгресс США принял официальное решение о дате выборов еще в 1845 году, и с тех пор она так и не была изменена. Выбор вторника как дня голосования стал компромиссом между религиозными убеждениями и материально-техническими проблемами того времени.

Выборы в США. Фото: EPA

Большинство американцев в 19 веке были фермерами. Чтобы обеспечить максимальную явку избирателей, власти выбрали день, который был удобен для фермеров, которым нужно было добраться до города, отдав голос и вернувшись домой за день до или после выходного, не теряя рабочее время на ферме.

Также суббота и воскресенье были отвергнуты по религиозным причинам. Для многих американцев выходные – время для посещения церкви, а в понедельник им нужно было вернуться к работе. Среда также была исключена – в этот день проводились ярмарки, поэтому вторник стал самым удобным выбором.

Еще одна интересная деталь — ноябрь, как месяц выборов в США избрали из-за сезонных особенностей. Осенью фермеры завершали сборку урожая, и дороги становились более пригодными для путешествий. Летний сезон также считали неудобным из-за жатвы, а зимний — из-за погодных затруднений.

В настоящее время выборы во вторник могут быть неудобными для многих американцев. Идея перенести голосование на выходной или назначить выходной в день выборов набирает популярность, однако для этого нужны законодательные изменения. Некоторые штаты уже экспериментируют с досрочным голосованием и голосованием по почте, которые набирают популярность и позволяют участвовать в выборах, не отказываясь от профессиональных или личных обязанностей для американцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первые данные о явке на выборах в США могут стать проблемой Трампа.

Также "Комментарии" писали о том, что рост кандидатов влияет на то, станут ли они президентами США. У вице-президента Камалы Харрис рост 163 см, тогда как бывший президент Дональд Трамп имеет — 190 см, что дает ему преимущество в 27 см.