Почти сразу: в США раскрыли неожиданные детали встречи Трампа и Путина
НОВОСТИ

Почти сразу: в США раскрыли неожиданные детали встречи Трампа и Путина

Стив Виткофф воздержался от подробностей по поводу содержания разговора президентов на Аляске, но подчеркнул, что Трамп является настоящим мастером переговорного искусства.

20 августа 2025, 09:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Специальный представитель президента США Стив Виткофф поделился новыми деталями состоявшейся на Аляске встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. По его словам, российская сторона почти сразу обнаружила готовность к уступкам.

Почти сразу: в США раскрыли неожиданные детали встречи Трампа и Путина

Фото: 24 Канал

"Часть процесса достижения уступок заключалась в определении, готовы ли россияне быть более гибкими. И стало ясно, что это важная разведывательная информация, которую нам необходимо было получить. Президент довольно быстро развил эту линию, что и повлияло на продолжительность переговоров", — рассказал Виткофф в эфире Fox News.

Он отметил, что диалог между Трампом и Путиным был длительным, поскольку переговоры действительно продвигались в направлении возможного заключения мирного соглашения.

"Это был не просто обмен мнениями. Стороны действительно приблизились к мирному урегулированию", — пояснил представитель.

Виткофф также уточнил, почему целью переговоров было именно мирное соглашение, а не временное прекращение огня.

"Мирное соглашение — это совсем другой уровень. Он имеет более глубокую основу. И президент понял, что на встрече появились реальные предпосылки для его заключения. Так почему бы не попробовать? Хотя, конечно, в нашем хаотическом мире его за это и критикуют", — заметил он.

Несмотря на то, что Виткофф воздержался от раскрытия конкретного содержания разговора на Аляске, он выразил восхищение переговорными способностями Дональда Трампа.

"Для меня он — настоящая легенда. Его подход к политике очень прагматичен и умен, — подчеркнул спецпосланник.

Как уже писали "Комментарии", глава МИД России Сергей Лавров в недавнем кремлевском интервью медиа озвучил, что цель России в войне против Украины — не просто захват отдельных территорий, а установление политического контроля над всей страной. Такое заявление выглядит противоречивым, учитывая постоянные требования Москвы к Киеву и Западу признать аннексию части украинских регионов, включая те, которые Россия фактически не контролирует.



Источник: https://www.foxnews.com/video/6377107036112
