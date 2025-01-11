Под конец каденции Байден сделай важное заявление о Путине и завершение войны в Украине

По состоянию на сегодняшний день кремлевский диктатор Владимир Путин на самом деле находится в "трудном положении" после того, как были введены масштабные санкции против российской нефти, заявил президент США Джо Байден.

Джо Байден

"Путин сейчас находится в затруднительном положении, и я думаю, что очень важно, чтобы у него не было никакой передышки, чтобы продолжать делать ужасные вещи, которые он продолжает делать", – сказал Байден.

Кроме того, президент США заявил, что он верит в то, что у Украины есть "реальный шанс одержать победу". Однако, по его словам, это станет возможным, если Киев и дальше будет получать поддержку Запада.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США и Великобритания объявили о масштабных санкциях против российского энергетического сектора, в частности под ограничения попали компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". По информации западных СМИ, новые американские санкции против российских нефти и газа больно ударят по российскому нефтяному экспорту в Китай и Индию.

Reuters отмечает, что после введения первых нефтяных санкций в 2022 году Россия достаточно быстро к ним адаптировалась и наладила поставки нефти клиентам с помощью "теневого флота" старых танкеров, застрахованных не на Западе. Однако до сих пор сотни этих судов и многие российские нефтетрейдеры оставались вне санкций США, поскольку администрация Байдена боялась глобального роста цен на нефть.

Один из индийских источников нефтеперерабатывающей промышленности заявил, что новые санкции могут заставить россиян снизить цены на нефть ниже 60 долларов за баррель.



