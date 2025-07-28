Подействует ли давление Трампа на Путина: какой будет реакция Кремля

Кремль до сих пор не высказал официальную позицию относительно заявления Дональда Трампа об уменьшении срока, в течение которого Владимир Путин должен согласиться на прекращение боевых действий в Украине. В то же время, как сообщает Sky News со ссылкой на своего корреспондента в Москве Айвора Беннетта, вряд ли следует ожидать перемен в риторике или действиях российских властей.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Sky News.

Айвор Беннетт отмечает, что президент России уже давно демонстрирует нетерпимость к любым угрозам и ультиматумам. К тому же, когда Трамп впервые озвучил предыдущий срок в 50 дней несколько недель назад, Москва, по словам журналиста, лишь "усилила свою позицию на переговорах".

По убеждению Беннетта, новое сокращение этого срока до 10–12 дней, о котором Трамп заявил сегодня, вряд ли окажет хоть какое-то влияние на позицию Кремля. Путин, вероятно, считает, что заявления Трампа без практической силы и не приведут к изменению направления политики Москвы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп рассказал, как накажет Россию, если Путин не примет его ультиматум. Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает свой дедлайн для российского диктатора Владимира Путина до 10-12 дней. Если Кремль не пойдет на соглашение по процессу окончания войны, США будут готовы применить вторичные санкции.

Дональд Трамп во время визита в Великобританию объявил о новом ультиматуме для России и сократил срок дедлайна для Путина наполовину. Если российский диктатор не пойдет на соглашение, то Трамп обещает жесткие санкции для РФ, в том числе вторичные. Они предполагают, что страны, покупающие российскую нефть и газ, получат 100% пошлины от США.

По словам Трампа, у него были "приятные и любезные" разговоры с Путиным, но теперь ему "не очень интересно говорить" с российским диктатором. Как объясняет президент США, во время разговоров "все выглядело так, будто мы уже на пути к миру", однако потом Путин говорил, "забудьте об этом" и атаковал Украину.





