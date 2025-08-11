logo

Подготовка к встрече Трампа и Путина идет по полной: на какие шаги пошла Секретная служба США
Подготовка к встрече Трампа и Путина идет по полной: на какие шаги пошла Секретная служба США

На Аляске готовят дом ко встрече Трампа и Путина, NYT узнал детали

11 августа 2025, 07:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Уже в эту пятницу на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Подготовка к встрече Трампа и Путина идет по полной: на какие шаги пошла Секретная служба США

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Белый дом не подтвердил точное место проведения встречи. Однако риелтор, который занимается краткосрочной арендой жилья в Анкоридже и является почетным консулом Германии, сообщил, что для встречи он арендовал Секретной службе США шестикомнатный дом.

"Сегодня утром со мной связались сотрудники Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные помещения, и я ответил, что у меня есть помещения, которые им нужны", — рассказал Ларри Дисброу.

Он также добавил, что понимает, почему Аляска может быть привлекательным местом для такого рода встречи с исторической точки зрения.

"Но это, безусловно, удивило меня", — говорит Дисброу.

В то же время NYT приводит слова мэра Анкориджа Сюзанны ЛаФранс. В субботнем интервью она заявила, что не получила никакой информации о том, состоится ли в ее городе встреча Трампа и Путина.

Мэр добавила, что принимать лидеров на Аляске – обычное дело. Быть местом дипломатии – часть истории этого штата, ведь он находится на перекрестке дорог всего мира.

Издание отметило, что Трамп посещал Аляску как минимум 5 раз с момента вступления в должность в 2017 году. В основном он останавливался на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Также NYT добавило, что встреча с Путиным станет первым официальным визитом Трампа в штат Аляска с начала его второго президентского срока.

Источник: https://www.nytimes.com/2025/08/10/us/politics/trump-putin-alaska-reaction.html
